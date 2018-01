Mourinho entra en guerra con Noel Gallagher

No hay aficionado británico que no cante Wonderwall en los desplazamientos de la selección inglesa ni aficionado del Manchester City que no idolatre a Noel Gallagher por su defensa a ultranza del equipo celeste. Es más, Noel Gallagher es uno de esos personajes públicos cuya labor profesional -integrante del grupo Oasis- se entrelaza con sus pasiones externas. Deslenguado, descarado, genio hasta decir basta, su otra pasión le ha devuelto a la palestra de los medios deportivos y no precisamente por cantar las alabanzas de Pep Guardiola, que también, sino porque Noel, el hermano Liam, ha entrado en guerra abierta con José Mourinho, entrenador del Manchester United y, en consecuencia, eterno rival.

"Respeto a los aficionado del United que hoy han aplaudido a los nuestros, saben que han visto algo especial", dijo tras la victoria del conjunto celeste sobre los red devils en Old Trafford por 1-2. Sin embargo, las palabras de Mourinho en rueda de prensa -"No son suficientes 300 millones para competir ante ellos: están comprando defensas por el precio de los delanteros"- enfadaron al cantante, quien aprovechó su presencia en la tertulia de Sky Sports para criticar al portugués.

"La hipocresía de este hombre es asombrosa", dijo Noel ante millones de espectadores y Mourinho ha esperado su oportunidad para devolver el golpe.

Tras la victoria de los red devils ante el Everton de Wayne Rooney el día de Año Nuevo, el portugués aprovechó la rueda de prensa posterior al encuentro para dejarle un recadito a Noel: "Jugamos realmente bien, así que quizá tenga suerte esta vez y los Reyes del Rock and Roll, que hablaron de mi bajo rendimiento en el último partido (0-0 frente al Southampton), dirán que lo hice bien".

Pero no fue el cantante el único que mereció los reproches del portugués. Mourinho también aprovechó la rueda de prensa para atacar al exjugador y leyenda viva del Manchester United Paul Scholes por sus críticas al precio del fichaje del francés Paul Pogba. "Lo único que hace Scholes es criticar. No comenta, critica. [...] No es culpa de Pogba haber ganado mucho más dinero que Scholes. Es como funciona el fútbol. [...] Si algún día Scholes decide ser entrenador, ojalá pueda tener un 25% del éxito que he tenido yo".