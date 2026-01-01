La España de Lamine, Pedri y Nico Williams, ante su prueba de fuego: el Mundial y repetir el doblete de 2010

La Eurocopa 2024 fue el punto de inflexión. España regresó a la cumbre continental después de 12 años de espera, escribiendo un nuevo capítulo de su epopeya futbolística. Pero el verdadero desafío aguarda este próximo verano con el Mundial 2026.

Mientras el mundo celebraba en Berlín, en los rostros de los jugadores españoles ya se leía una ambición distinta. No era conformidad. Era hambre de más. Una generación joven, hambrienta, que acababa de probar el sabor de la gloria continental.

En la memoria está lo ocurrido en la época más gloriosa de la Selección. Un doblete Eurocopa-Mundial en 2008 y 2010 tan solo al alcance de la Alemania Federal de 1972 y 1974. Francia también tiene en su haber ese doblete aunque en su caso llegó en el orden inverso.

España estará en una posición casi inmejorable de lograrlo. Pocas selecciones son más favoritas que el combinado de Luis de la Fuente. Un equipo joven, fresco y atrevido que tiene, entre otros, a Pedri, Lamine Yamal y Nico Williams como mayores amenazas.

En Atlanta y Guadalajara, esta España juvenil buscará demostrar que la Eurocopa no fue casualidad sino confirmación de un proyecto ganador sostenido.

La gran estrella

Sin duda, muchas de las aspiraciones de España pasan por la figura de Lamine Yamal. Un futbolista único y diferencial. Posiblemente uno de los tres mejores del torneo. Una figura que siempre se necesita en este tipo de campeonatos donde las diferencias son mínimas.

Ya en la Eurocopa, cuando apenas acababa de cumplir los 17, Lamine Yamal se echó la Selección a sus espaldas. Todo pasaba por él y era el encargado de dar esa marcha extra en tres cuartos de campo.

Ha seguido creciendo y madurando su fútbol desde la Eurocopa. Ya no es una promesa, es una realidad. Su capacidad para leer el juego en espacios reducidos y ejecutar pases de precisión quirúrgica lo convierte en un recurso ofensivo prácticamente irreemplazable.

Bien es cierto que sus últimos meses con la selección española han sido complicados. Se ha caído de las convocatorias para cuidarse de la pubalgia y no se viste de corto desde el parón de septiembre.

Su mejor socio

Si Lamine es un quebradero de cabeza para los rivales desde la banda derecha, el perfil izquierdo de España también está lleno de veneno. Una banda que tiene a Nico Williams como amo y señor del puesto y que otorga a la Selección una dosis de electricidad dentro del fútbol de posesión.

En la Eurocopa 2024, Williams fue decisivo en momentos cruciales. Su gol en la final ante Inglaterra certificó la supremacía española en el torneo, demostrando que posee la sangre fría necesaria para actuar bajo máxima presión.

Lamine Yamal y Nico William en la final de la eurocopa Europa Press

Su capacidad para desbordar a defensas rivales, tanto por velocidad como por regates cortos de precisión, lo convierte en un factor táctico ineludible.

Con 23 años, el Mundial 2026 será su plataforma de consagración definitiva. Parece estar dejando atrás sus problemas de pubalgia y poco a poco está recuperando su mejor versión en el Athletic.

El cerebro de la Selección

Pedri González vive la historia más desgarradora y esperanzadora simultáneamente. Entre 2021 y 2024 sufrió un carrusel de lesiones que lo apartó más de 70 partidos oficiales. Su cuerpo parecía maldito, una ingeniería rota.

La lesión en cuartos de final de la Eurocopa contra Alemania fue el colofón del sufrimiento. Cuando más brillaba, cuando más necesaria era su magia en el centro del campo, una entrada brutal lo arrancó del torneo.

Salió del campo entre lágrimas. La imagen de Pedri, devastado, resumía toda la injusticia de su carrera: talento sin límites, pero un cuerpo que no le permitía disfrutar de su propio don futbolístico de manera sostenida.

Pero entonces sucedió lo inesperado. Desde julio de 2024, la narrativa cambió radicalmente. La temporada 2024/25 fue reveladora: Pedri apenas se perdió un partido por lesión. El milagro médico parecía estar ocurriendo ante los ojos atónitos de Barcelona.

Pedri, tendido sobre el terreno de juego en El Clásico. Reuters

En la campaña actual 2025/26, Pedri es el jugador que más participa del Barcelona. Ha disputado 14 de 17 jornadas de Liga, acumulando más de 1.100 minutos. Su precisión en pases toca el 91%, impresionante para su volumen.

Una lesión de bíceps femoral en octubre lo apartó temporalmente, pero regresó sin mayor complicación. Los estudios médicos sugieren que su estructura muscular ha ganado resistencia. Es una segunda oportunidad que pocos atletas obtienen tras tanto sufrimiento.

Para el Mundial 2026, Pedri será determinante. Si logra mantener continuidad, será el corazón pensante de España. Su capacidad para leer el juego, distribuir el balón y generar superioridad numérica en defensa es insustituible en el proyecto de Luis de la Fuente.

La segunda estrella

España afronta el Mundial con la ilusión y la inocencia propias de un grupo tan joven. Un equipo sin complejos y que ya sabe lo que es ganar un título. Son uno de los tres máximos favoritos para alzarse con el título, pero saben que en una Copa del Mundo cualquier mínimo detalle te puede dejar fuera.

La Selección debutará el 15 de junio ante Cabo Verde. La selección africana será la primera piedra de toque para España, un rival sobre el papel muy asequible para que los hombres de Luis de la Fuente puedan comenzar con buen pie su participación en la Copa del Mundo.

Arabia Saudí será el segundo rival de España en este Mundial 2026. Este encuentro se jugará el 21. Un segundo partido también muy favorable para el combinado nacional, que podría dejar encarrilado su pase a los cruces en las dos primeras jornadas.

El choque definitivo en el que España puede cerrar su clasificación para los octavos de final tendrá lugar el 26 de junio. El rival será Uruguay, uno de los equipos más poderosos de Sudamérica, pero que no atraviesa su mejor momento de resultados.

A partir de ahí, los cruces dependerán de lo que hagan el resto de selecciones en sus grupos. Lo único seguro es que el duelo de dieciseisavos sería contra el primero o segundo (lo contrario a lo que hiciera España) del grupo J, formado por Argentina, Austria, Argelia y Jordania.