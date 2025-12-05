Los posibles escenarios para España en el Mundial de fútbol 2026: un grupo de la muerte o rivales asequibles

Ha llegado el día. Este viernes 5 de diciembre (18:00) se conocerá la distribución de la fase de grupos del Mundial 2026. Un torneo en el que Argentina defenderá su corona y donde España se presenta como uno de los claros candidatos a levantar la Copa del Mundo el próximo 19 de julio.

Ganar un Mundial es uno de los logros más complicados del deporte y siempre hace falta esa pizca de suerte en los enfrentamientos por el camino hacia el título. España conocerá un pequeño esbozo el viernes, pero ya se pueden hacer cábalas de los posibles rivales que le pueden tocar en la primera fase.

El combinado dirigido por Luis de la Fuente está encuadrado en el primero de los cuatro bombos fruto de ocupar el número 1 del ranking FIFA. En teoría le debe tocar un grupo asequible, pero existe la opción de medirse con rivales que les pueden poner en muchos apuros.

Bien es cierto que ocho terceros de los 12 grupos que compondrán el torneo pasarán a la siguiente ronda, por lo que sería una hecatombe si España se cae del Mundial a las primeras de cambio.

Los posibles rivales

Las restricciones geográficas son el verdadero rompecabezas del sorteo. Ningún grupo puede contener más de un equipo de la misma confederación, con una única excepción: la UEFA, que por volumen de clasificados puede colocar hasta dos selecciones europeas en un mismo grupo, pero nunca tres.

La selección española evita a Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica o Alemania (todos ellos en el Bombo 1), pero hay varios equipos en el 2 que serían un hueso duro de roer como Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza o Senegal.

En el tercer bombo baja mucho el nivel, pero hay una selección muy temida: Noruega. Los escandinavos no paran de ganar y nadie querrá cruzarse con Haaland y compañía.

Los cuatro bombos del Mundial 2026. FIFA

En el cuarto bombo están las peores selecciones. La más poderosa puede ser Ghana o una de las que salgan de la repesca como Italia o Suecia. Eso sí, cabe recordar que España únicamente puede verse las caras con un europeo más.

De esta manera, el peor escenario posible podría ser un grupo formado por España, Marruecos, Noruega y Ghana. Selecciones potentes y con calidad suficiente para ponerte en un aprieto.

Ahora bien, existe también la posibilidad de jugar contra Australia, Uzbekistán y Haití. Hay muchas selecciones y la probabilidad de verse las caras con una de menor nivel es muy alta.

España saldrá de dudas el viernes. Los de De la Fuente esperan ansiosos conocer su camino hacia una gloria que parece mucho más cerca que nunca.