La selección de Argentina es la nueva campeona del mundo. La Albiceleste se impuso a Francia en la final del Mundial de Qatar, en un partido en el que destacaron las figuras de Leo Messi y de Kylian Mbappé.

En el otro lado, se encuentran los futbolistas que peores actuaciones han desplegado durante la Copa del Mundo. L'Équipe ha creado este particular once en el que no hay ningún español, pero sí un representante de La Liga: Yannick Carrasco, el jugador de Bélgica del Atlético de Madrid.

A la cabeza de este peor once del Mundial de Qatar 2022, una de las grandes estrellas del deporte rey en los últimos años: Gareth Bale. Además, otro futbolista de Gales se ha llevado este castigo: el portero Wayne Hennessey, quien se llevó el dudoso honor de ser el único jugador de todo el torneo en ver la roja directa.

