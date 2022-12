Regragui, antes de jugar contra Croacia: "No es la final que queríamos, pero es un gran momento"

Marruecos afronta su último partido en el Mundial, la selección africana luchará por el tercer puesto frente a Croacia. Un partido que enfrentará a las dos selecciones que se han quedado a las puertas de la gran final. Un tercer y cuarto puesto amargo, especialmente para los de Regragui que soñaron con derrotar a Francia en las semis.

Tras consolidarse como la gran revelación del torneo, Marruecos peleará hasta donde les dé las fuerzas en un durísimo partido frente a la selección liderada por Luka Modric. Un encuentro que determinará quien copa el tercer escalón en este Mundial de Qatar, una final de consolación.

"Hemos dado el máximo que es lo importante. Hemos tenido varios lesionados, que eso no nos ha ayudado y quizás ha sido demasiado para nosotros. Aún así no tenemos que quejarnos porque los que han entrado lo han dado todo", reflexionaba Regragui en la previa del partido frente a los croatas.

Regragui, el seleccionador de Marruecos, felicita a Bouffal REUTERS

El técnico marroquí también reflexionó sobre lo sucedido en la semifinal frente a Francia y el duro varapalo que se llevaron tras caer eliminados. Sus expectativas pasaban por estar en la final frente a Argentina, algo que no pudo suceder tras caer de manera combativa.

"No es la final que queríamos, pero es un gran momento para nosotros. La fatiga es un factor importante Es un reto que queremos superar y ser terceros. La meta es acabar lo mejor posible. Vamos a intentarlo todo para ser terceros", argumentó Walid Regragui sobre su próximo partido.

[Marruecos estalla contra la FIFA: se queja por el arbitraje recibido en la semifinal contra Francia]

Eso sí, quiso mandar un mensaje de esperanzan para afrontar el decisivo duelo por el tercer y cuarto puesto, donde se verán las caras frente a Croacia. El seleccionador aseguró que el buen papel de Marruecos no es terminar cuartos, sino copar ese escalón superior.

"El mensaje es que nos queda un partido, han entendido bien que no es igual ser terceros que ser cuartos. Se ha digerido la derrota bien, creo. No hay que motivar de manera especial, jugamos por nuestro país. Y a partir de ahora el equipo africano que quiera ser el mejor en el Mundial tendrá que mirar lo lejos que ha llegado aquí Marruecos. No es la final que queríamos jugar, pero el objetivo es siempre acabar lo más alto que se pueda", refrendó Regragui.

Análisis de Croacia

El técnico le dedicó unas palabras a Croacia, su próximo rival en su último partido del Mundial. El seleccionador de Marruecos quiso explicar cómo ve al combinado europeo y aseguró que peleará de tú a tú con ellos para seguir haciendo historia con los suyos en Qatar.

"Sabemos que es uno de los mejores equipos del mundo, como lo sabíamos antes de empezar. Mucha gente pensaba que estaba en fin de ciclo, y está entre los cuatro mejores. Se ha demostrado que era el grupo de la muerte. En el primer partido hubo mucho respeto, era normal", recalcó con sobre ellos, con las que ya se vieron las caras en el primer partido del torneo.

Luka Modric, con la selección de Croacia en el Mundial de Qatar 2022 Reuters

"Es el último partido de Modric en la Copa del Mundo y va a querer acabar como se merece un jugador de ese enorme nivel. Es un jugador espectacular. Lo que hace con 38 años es impresionante. Espero un partido menos táctico, más abierto, pero con dos equipos que van a querer ser terceros. Mi respeto por Croacia es extraordinario", sentenció sobre Modric y el resto de los croatas.

