Florentino, Laporta y la unión de Madrid y Barça por la Superliga antes del fallo del TJUE

"La Superliga está muy viva", con estas palabras Bernd Reichart quiso zanjar cualquier duda tras el dictamen del abogado general del TJUE sobre el monopolio de la FIFA y de la UEFA. El CEO de A22 Sports Management fue el protagonista del desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en el Hotel Ritz de Madrid.

Hasta la capital de España se desplazó Joan Laporta para asistir al acto junto a Florentino Pérez y mostrar así la fortaleza de la Superliga solo un día después de que se conociera el informe de Athanasios Rantos previo al fallo del TJUE que tendrá lugar en la primavera de 2023.

Florentino Pérez y Joan Laporta escenificaron la unión de Real Madrid y FC Barcelona por la Superliga. También estaba previsto que acudiera Andrea Agnelli, expresidente ya de la Juventus, pero no pudo llegar a Madrid por problemas con su vuelo desde Italia.

Entre los asistentes también se encontraba Jaume Roures, fundador de Mediapro y que se ha opuesto a la creación de la Superliga, y miembros del equipo de comunicación de LaLiga presidida por Javier Tebas ante los que Reichart quiso demostrar la fortaleza de la propuesta a la vez que volvió a exhibir su talante dialogante y respetuoso para encontrar una solución a los problemas del fútbol.

La fuerza de Clifford Chance

Junto a Reichart estuvo Luis Alonso, socio director del área mercantil de Clifford Chance, que es el despacho que dirige la demanda contra la FIFA y la UEFA. El abogado se mostró confiado de que el TJUE dará la razón a la Superliga en su demanda, aunque criticó algunas contradicciones del informe del abogado general.

Real Madrid y FC Barcelona se muestran satisfechos tras el dictamen no vinculante de Rantos y siguen confiando en ganar esta batalla a la UEFA de Aleksander Ceferin. "Nadie entiende cómo en baloncesto los equipos juegan la Euroliga y también sus ligas nacionales sin problema y en fútbol no se puede", afirmó Bernd Reichart.

Las sensaciones dentro de la Superliga siguen siendo positivas y nadie entiende la excesiva celebración de LaLiga, por ejemplo, del informe del abogado general del TJUE. El partido es largo y terminará en la próxima primavera. Por ello, Florentino Pérez y Joan Laporta quisieron escenificar su unión y la fortaleza de la Superliga. Ni tocada ni hundida, "la Superliga está muy viva" y el abogado general del TJUE reconoce el "monopolio de la UEFA" y que "debe abrir el mercado".

Además, desde A22 Sports Management aseguran que no se detendrán para intentar conseguir una reestructuración que es necesaria para la sostenibilidad del fútbol: "Seguimos trabajando para reformar el fútbol europeo y mejorar la competición, la sostenibilidad y la gobernanza. Estamos hablando con muchos clubes de 10 países europeos que comparten nuestra visión de los retos a los que se enfrenta este deporte. No podemos quedarnos parados".

Un problema de atracción

El problema del fútbol es grave, tal y como quiso señalar Reichart con datos: "Un joven de unos 16 años consume unas 300 horas de fútbol en videojuegos, pero solo 10 horas de fútbol real". Para ello se necesita un cambio en las competiciones para hacerlas más atractivas de cara a los aficionados. El sistema suizo propuesto por UEFA para el próximo trienio de la Champions no solo no soluciona los problemas, sino que los complica aún más.

Reichart también habló sobre la firme oposición de Javier Tebas al proyecto: "Nadie se explica por qué una liga nacional que está gestionada por los clubes no apoya que la competición europea esté organizada de la misma forma". La Superliga estaría "controlada por los clubes, sería meritocrática y "endurecería las medidas del fair play financiero y del control financiero" para poder luchar contra la posición de los clubes estado.

El CEO de A22 Sports confirmó que ha hablado "con más de 30 clubes de más de 10 países europeos" y que los contactos siguen para dar forma a la futura Superliga. La competición será abierta, aunque el formato no se presentará hasta que exista una seguridad legal tras el fallo del TJUE.

Por otro lado, Luis Alonso, socio director del área mercantil de Clifford Chance, remarcó que es vital saber que el informe del abogado general del TJUE reconoce la viabilidad de crear competiciones y que existen dos vías para hacerlo: "Cualquiera puede organizar competiciones tal y como reconoce el informe. UEFA y FIFA no tienen la exclusividad. Puede haber una ruta dentro y otra fuera del sistema. El gran avance es que dentro del sistema de UEFA y FIFA también se pueden realizar".

Alonso quiso aclarar también que "los artículos de la Unión Europea que regulan las libertades de todos parece que no afectan al deporte. Han existido todo tipo de modelos que han convivido en la historia del deporte. Es impensable pensar que torneos como el Seis Naciones de rugby, el Tour de Francia de ciclismo o la Euroliga de baloncesto no puedan convivir dentro de los modelos de deportes europeos".

Además, añadió que "la amplia mayoría de los deportes conviven con competiciones privadas en comunión con las federaciones. No se entiende que la Superliga no exista y que la Euroliga sí porque es un modelo que coexiste con los reglamentos de la Unión Europea. Lo anómalo es lo que sucede en el fútbol y no en el resto".

Real Madrid y FC Barcelona, por tanto, siguen juntos en el camino para lograr que la Superliga Europea sea una realidad. Máximos rivales dentro del campo, pero socios fuera de él. Ceferin y Tebas han logrado que la relación entre Florentino Pérez y Joan Laporta sea más estrecha y fluida que nunca para conseguir un hito que mejorará el fútbol y que marcará un antes y un después en el deporte. El partido llega su a tramo final. En la primavera de 2023, los 15 magistrados de la Gran Sala del TJUE decidirán el resultado del encuentro.

