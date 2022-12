Se desvela el motivo de la muerte de Grant Wahl en el Mundial de Qatar: un aneurisma, el causante

La muerte de Grant Wahl conmocionó al mundo en el Mundial de Qatar. El reputado periodista estadounidense perdió la vida tras caer desplomado en el partido entre Argentina y Países Bajos de los cuartos de final. Una situación que se enturbió debido a la acusación de la familia sobre un posible asesinato.

Sin embargo, esos rumores se han encontrado con la verdad. Ante las dudas sucedidas tras su fallecimiento, se decidió practicarle autopsia al periodista. Ahora ha sido su mujer la encargada de dar la noticia de la razón real de la muerte de su marido: sufrió una aneurisma. Tras ello, se descartó completamente la rocambolesca acusación de asesinato.

El principal valedor esta hipótesis fue su hermano, Eric Walh. Él defendió que había perdido la vida por culpa de algún motivo externo relacionado con el régimen que impera en Qatar. Grant había tenido problemas con la seguridad del estadio al lucir una camiseta a favor del colectivo LGTBI.

[Grant Wahl denunció su detención antes del EEUU-Gales por lucir una camiseta arcoíris]

"Cuando me enteré de la muerte de Grant, mi pensamiento inmediato fue que lo habían asesinado. Esto se basó en cosas que G (Grant) me dijo las últimas 2 veces que hablé con él. Obviamente no hay forma de que sepa algo seguro", recalcó en primera instancia su hermano tras enterarse de su muerte.

No obstante, esa supuesta acusación quedó descarta tras la publicación de Celine Gounder, mujer del fallecido. "Se le hizo una autopsia aquí, en Nueva York, a cargo de la oficina forense de la ciudad de Nueva York y mostró que tenía un aneurisma de aorta que se abrió", explicó la colaboradora de la cadena CBS.

Homenaje al periodista fallecido, Grant Wahl. REUTERS

Su representante, Tim Scanlan, también aseguró que la muerte de Wahl no fue completamente repentina. El periodista ya había informado durante los días previos que no se sentía nada bien, lo que era un síntoma de la aneurisma que acabó prematuramente con su vida.

Cuatro fallecidos

El Mundial de Qatar acumula hasta el momento cuatro víctimas mortales durante su disputa. En total tres periodistas y un vigilante de seguridad han sido las personas que han perdido la vida. Unos fatídicos hechos que han aumentado la leyenda negra que circula al alrededor del torneo.

[Muere un vigilante de seguridad del Mundial de Qatar tras caerse al vacío en el estadio de Lusail]

El único completamente relacionado con la organización es el del vigilante de seguridad. El guardia perdió la vida al precipitarse desde las alturas en el Estadio de Lusail tras la disputa del Argentina-Países Bajos. El joven de 24 años ha sido el último en fallecer tras confirmarse la noticia hace escasas horas.

Sigue los temas que te interesan