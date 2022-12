Juan Carlos Ferrero es elegido entrenador del año por la ATP: continúa el éxito en el 'clan Alcaraz'

El tenis español está de moda y en especial la figura de Carlos Alcaraz. Ahora que llega el final de la temporada es momento para hacer balance y la ATP está haciendo lo propio entregando sus premios con motivo de la conclusión del curso. Si hace unas horas era Rafa Nadal quien recibía el premio al jugador favorito por los aficionados, ahora ha sido otra leyenda de la raqueta nacional quien ha sido condecorado.

Se trata de Juan Carlos Ferrero, técnico de Carlos Alcaraz y líder de la Equelite Sport Academy, quien ha sido considerado con el premio de Mejor Entrenador del Año. Un logro muy importante para el entrenador valenciano que pone de manifiesto su enorme desempeño al lado del nuevo fenómeno del tenis mundial.

El exjugador español, quien se ha convertido ya en toda una leyenda del universo de la raqueta, ha querido agradecer este valioso éxito tras una temporada que ha llevado a su jugador a lo más alto del ranking de la ATP y a ganar su primer Grand Slam, el US Open: "Ha sido increíble. Todo el trabajo duro ha sido recompensado con resultados y ahora con este increíble premio. Estoy extremadamente feliz de ganar el ATP Coach of the Year. Gracias a todos por el apoyo".

[La corte de Carlos Alcaraz: quién es quién del grupo que le mimó en el US Open y revoluciona el tenis]

La gestión de la carrera de Carlos Alcaraz ha puesto de manifiesto la valía de Ferrero ahora en su nueva posición. Juan Carlos ha llevado al jugador murciano a ser el número uno más joven de la historia sin que este pierda la perspectiva y sin que despegue los pies del suelo, algo muy complicado con los nuevos talentos que surgen actualmente.

El equipo de Carlos Alcaraz con Juan Carlos Ferrero a la cabeza Europa Press

La reconversión de Ferrero

'Carlitos' ha completado una temporada para el recuerdo en la que brilla con especial fuerza ese título en Nueva York, pero donde también destacan los Masters 1.000 de Miami y Madrid y los ATP 500 de Barcelona y Río de Janeiro. Triunfos que ponen de manifiesto la brillantez que ha alcanzado un jugador que no ha cumplido los 20 años.

[Carlos Alcaraz, el prodigio del tenis: a la altura de Sampras y Nadal y mejor que Federer y Djokovic]

Ferrero no solo recibe este premio como entrenador del número uno del mundo, sino también como gestor de la Equelite Sport Academy, una de las escuelas más importantes del tenis formativo de la actualidad. El centro creado por Juan Carlos se ha puesto a la altura de otros gigantes como la Rafa Nadal Academy. Y ahora, con la figura de Alcaraz como gran referente, está recibiendo una repercusión todavía mayor.

El que fuera también número uno del mundo celebra haber conseguido sus éxitos junto a un jugador al que conoce desde que era solo un niño: "Lo vi a los 13 años. Llegó a la academia, entrenamos un día, era muy pequeño, pero todos hablaban de él. Tenía todo lo que tiene ahora, pero en miniatura. Oficialmente, lo vi cuando consiguió su primer torneo ATP a los 14 años, luego se podía ver cómo competía. Cuando llegó a la academia a los 15 años era un palo, era rápido, pero no tenía músculos. Aun así, vimos algo muy especial". Ahora, 'Carlitos' ya es todo portento físico y técnico que se ha convertido en el mejor tenista del planeta. Y todo bajo la batuta de Juan Carlos Ferrero.

Sigue los temas que te interesan