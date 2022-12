El entrenador del Utrecht renuncia a su cargo tras agredir a un futbolista durante un entrenamiento

El fútbol neerlandés se ha visto afectado por un episodio de violencia dentro de uno de los clubes de la Eredivisie 1. El equipo afectado es el FC Utrecht, séptimo de la clasificación y empatado a puntos con el sexto, que ha visto cómo su entrenador ha decidido marcharse tras un grave incidente dentro de sus filas.

Hace apenas unos días, se hizo público que Henk Fraser agredió a uno de los futbolistas que entrena en el conjunto neerlandés. El técnico sobrepasó los límites físicos y golpeó al jugador del FC Utrecht. Un acto que ha motivado su renuncia al cargo y que ha llegado antes de que el club ponga cartas en el asunto.

Una drástica decisión que acaba con la corta experiencia de Henk Fraser en el banquillo de la ciudad neerlandesa. Aterrizó el pasado mes de agosto tras varias experiencias en el mundo del fútbol a la sombra de Louis Van Gaal, donde llegó a ser segundo de la selección de Países Bajos.

🗞️ Head coach Henk Fraser has ended the collaboration with FC Utrecht after an incident on the training field. pic.twitter.com/jjkJA9IpyU — FC Utrecht 🇬🇧🇺🇸 (@FCUtrecht_EN) December 14, 2022

"Esto nunca me ha pasado como entrenador. No me conviene y no le conviene al club. He dañado al club con esto y eso duele a muchos, incluyéndome a mí", explicó Henk Fraser en los medios del club. "Es por eso que tomé la decisión de renunciar como entrenador en jefe del FC Utrecht. No me reconozco en mis acciones y me gustaría disculparme con todos los involucrados", agregó en la nota de prensa publicada.

"En el FC Utrecht, como en cualquier empresa y en la sociedad en su conjunto, se aplican ciertas normas y valores. A veces, en el fragor de la batalla deportiva, se exploran los límites", resaltó el director general del equipo, Thijs van Es. "En este caso, Henk ha mostrado un comportamiento que excede el límite de lo permitido, lo cual acordamos de inmediato, lo que lo llevó a tomar esta decisión", sentenció.

Pelea con Ayounes

Henk Fraser se enzarzó el pasado sábado con Amin Younes, exjugador del Nápoles o Ájax de Ámsterdam, durante uno de los entrenamientos del club. Un incidente en los terrenos de juego acabó con el técnico golpeando a su futbolista, provocando un cisma dentro del equipo y desencadenando una reacción inédita en el club.

"El entrenador jefe ha informado a la gerencia que ha llegado a la conclusión de que ha cruzado la línea y está renunciando a su puesto", declaró el FC tras lo sucedido en el comunicado lanzado por el club tras el rechazo de Fraser al puesto.

