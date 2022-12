La familia de Xhaka amenaza a una conocida feminista de Kosovo: "Debería tener cuidado"

El Mundial enfila ya las apasionantes semifinales que dictaminarán qué dos selecciones pelearán por la gloria en Qatar. Sin embargo, todavía colean y siguen acarreando consecuencias algunas polémicas que sucedieron en partidos anteriores. Especialmente llamativo es el caso del encuentro que, en la fase de grupos, enfrentó a Suiza y a Serbia. El choque tenía un trasfondo geopolítico especial y llegaba 'caliente' por otros enfrentamientos del pasado, por lo que de nuevo saltaron chispas.

Suiza venció a Serbia para colarse en los octavos de final, pero a lo largo del encuentro hubo varios roces importantes entre los futbolistas de los dos países. La tensión estaba a flor de piel y con la mínima excusa se sucedían los enfrentamientos y los conatos de pelea. Tras uno de ellos, el futbolista suizo Granit Xhaka realizó un gesto obsceno en el que se llevó la mano a sus genitales de forma despectiva hacia el rival, algo que levantó una gran polvareda tras el choque.

Esta acción fue muy criticada por Zana Avdiu, una reconocida feminista kosovar, que en sus redes sociales escribió: "El acto de Xhaka es una vergüenza. Un acto de un niño de la calle". Aquella misma noche, la ciudadana kosovar fue invitada a un programa de televisión deportivo en el que prosiguió con su acusación al futbolista suizo, algo que levantó la furia de sus familiares.

Zana Avdiu, la feminista de Kosovo.

Para sorpresa de todos los invitados, el padre de Granit Shaka llamó al programa de televisión en directo y amenazó a Zana Avdiu: "Debería tener cuidado", dijo Ragip Xhaka, algo ante lo que Avdiu respondió: "De lo contrario, ¿qué sucedería?". El padre de Xhaka no se cortó en su réplica: "Te cuento luego lo que pasa. Definitivamente, tendrás que responder por ti misma, pero cuando llegue el momento ya será demasiado tarde, eso te lo garantizo con mi vida, porque no conoces a la familia Xhaka".

Amenazas y protección

Zana Avdiu recibió un torrente de mensajes ofensivos y amenazantes a través de las redes sociales, incluido el del propio hermano del futbolista, Taulant Xhaka: "Lástima, no tienes sangre albanesa", cerró en una de sus publicaciones en la que hacía alusión a las críticas de la feminista.

El diario SonntagsZeitung llegó a mantener una entrevista personalizada con Zana Avdiu, y en esta charla reposada la feminista reconoció estar sufriendo un duro acoso a través de las redes sociales: "He recibido miles de amenazas de toda Europa", comentó. Además, en esta entrevista reconoce que ha tenido que pasar varios días sin poder salir de su domicilio y que se encuentra bajo la vigilancia policial por lo que le pueda pasar.

Los jugadores de Suiza y Serbia tienen una tangana al final del partido Reuters

"Los mensajes incluían muchas amenazas concretas contra mí y contra mi familia. Dicen que me deberían matar, que debería emigrar a Serbia, que me deberían violar. En 200 de estos casos he puesto una denuncia, ya ha habido varias detenciones", confesó para el diario SonntagsZeitung.

El conflicto

El enfrentamiento entre Serbia y Suiza venía condicionado tanto por choques anteriores como por el conflicto geopolítico. La selección suiza cuenta con Xhaka y Shaqiri, jugadores de origen albanokosovar. Kosovo es un territorio autoproclamado independiente en 2008 que varios miembros de Naciones Unidas, incluida España, no reconocen, y que Serbia reclama como una región propia. Tras el conflicto armado, ahora se vive una tensión diplomática.

Precisamente en otro enfrentamiento en el Mundial pasado, Shaqiri y Xhaka marcaron gol ante Serbia y lo celebraron haciendo el gesto del águila, la que luce Albania en su bandera, el país que mantiene una gran relación con Kosovo. Todo este caldo de cultivo previo desembocó en un choque muy caliente en Qatar 2022 y en una situación muy incómoda ahora para la feminista kosovar Zana Avdiu.

