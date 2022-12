La carta más sincera de un abatido Neymar tras la eliminación de Brasil: "Estoy destruido"

El sueño de Brasil de conseguir la sexta estrella en su camiseta se truncó frente a una aguerrida Croacia. La selección europea dejó fuera en unos agónicos penaltis a la Canarinha, que era la gran favorita para llevarse el Mundial de Qatar dejando una de las grandes sorpresas del torneo.

Las reacciones al cruel adiós no han tardado en darse. Grandes jugadores de Brasil como Thiago Silva o Dani Alves anunciaron que marcha de la selección tras cumplir el ciclo. Otros como Rodrygo aceptaron la cruel realidad de la tanda de penaltis. Uno de los últimos en abrirse en canal ha sido Neymar.

La gran estrella de la Canarinha público en sus redes sociales sus sentimientos tras la cruel eliminación frente a Croacia. El jugador del PSG asegura que está "devastado" tras lo sucedido en los cuartos de final, donde tocaron la presencia en semifinales con un gol suyo en la primera parte de la prórroga. Sin embargo, Petkovic mandó el duelo a la prórroga y el resto ya es historia.

Una situación que dejó completamente abatido a Neymar, que no pudo aguantar las lágrimas. Compañeros como Dani Alves tuvieron que ir a consolarle ante el llanto del jugador, que no se creía el prematuro adiós de su selección. A través del texto, la estrella carioca trató de plasmar sus sentimientos con su carta.

"Estoy psicológicamente destruido. Esta fue sin duda la derrota que más me dolió, la cual me dejó paralizado 10 minutos y justo después caí en llanto sin parar. Va a doler por muuuucho tiempo, desafortunadamente. Luchamos hasta el final. De eso estoy orgulloso mis compañeros porque no faltó compromiso y dedicación.

Este grupo se lo merecía, nos lo merecíamos, BRASIL se lo merecía... ¡Pero esta no fue la voluntad de DIOS! Valió la pena cada sacrificio para sentir el cariño de cada uno desde dentro del campo... Gracias a todos por vuestro apoyo con nuestra selección.

Neymar, desconsolado, junto a Dani Alves tras la eliminación del Mundial de Qatar Reuters

Desafortunadamente no funcionó... Va a doler por mucho, mucho tiempo. Gracias por todo mi DIOS, todo me lo has dado para no poder quejarme. Solo gracias por cuidarme. Todo el honor y la gloria siempre son para ti, sin importar las circunstancias".

Apoyo de leyendas

Grandes futbolistas de la historia de Brasil quisieron mandar sus mensajes de apoyo al '10' tras la triste eliminación frente a Croacia. Figuras como Kaká o Luis Suárez quisieron animarle en estos momentos tras duros para Neymar.

[Rodrygo, destrozado tras fallar el penalti: "Todavía no tengo fuerzas para levantarme, pero volveré"]

El Señor está contigo y nosotros también. Sanará y seguiremos disfrutando de tu talento", fueron las palabras del exfutbolista del Milan o Real Madrid. "Mucha fuerza hermano y arriba. Muchas veces nos caemos pero tenemos siempre la fuerza para seguir adelante porque luchamos mucho para poder triunfar en este hermoso deporte. Seguí fuerte hermanito", le respondió el uruguayo.