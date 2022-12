Rodrygo, destrozado tras fallar el penalti: "Todavía no tengo fuerzas para levantarme, pero volveré"

Rodrygo Goes fue uno de los grandes protagonistas en el duelo de cuartos de final que el pasado viernes dejó fuera del Mundial a la gran favorita, Brasil. El jugador sudamericano erró su lanzamiento en la tanda de penaltis contra Croacia y, unas horas después de aquel error, ha decidido 'confesarse' a través de las redes sociales con un largo mensaje en el que se desahoga y pide perdón su fallo.

El delantero del Real Madrid asumió la responsabilidad en primer lugar, pero se encontró con la intervención de Livakovic para evitar el gol, algo que le corroe la mente: "Lo siento. Es sin duda el momento más dolorosa de mi carrera, del cielo al infierno en cuestión de minutos, fue exactamente como siempre pedí que no fuera", comenzó comentando el atacante.

El estado de ánimo de Rodrygo está bajo mínimos, y así queda reflejado en su publicación: "Sé que todo pasa, y aunque de momento todavía no tengo fuerzas para levantarme, seguro que volveré, no sé cómo, pero volveré y mucho más fuerte. Solo las mentes brillantes pasan por ciertas pruebas, seguro que no sería diferente conmigo. 21 años, nada ha sido fácil hasta ahora y no lo será, ¡pero valdrá la pena!".

El escrito de Rodrygo en sus redes sociales es largo, y denota que utiliza esta publicación para desahogarse después de lo mal que lo ha pasado en las últimas horas desde el momento en el que se produjo la eliminación de Brasil. "Gracias a todos los que nos animaron y creyeron en nosotros, gracias Dios mío por todo y perdón por ser un desagradecido después de todo lo que has hecho por mí, me sigo preguntando, ¿por qué a mí? ¿Por qué tenía que ser así?".

Tras este momento en el que reflexionaba de forma religiosa, el delantero del Real Madrid destacó el sacrificio que había hecho durante los últimos tiempos para poder formar parte de la lista de Tite: "Solo los que estaban conmigo vieron todo lo que pasé durante este año para llegar bien al Mundial y, ¿por qué tenía que terminar así?".

"No puedo entenderlo, pero luego empiezo a recordar todo y veo que no puedo quejarme de nada, ¡y sigo dando lo mejor de mí en todo como siempre lo hice!", finalizó el delantero en este mensaje extenso.

El gesto de Modric

Rodrygo Goes asumió la responsabilidad de lanzar un penalti de la tanda ante Croacia, algo que habla del valor del futbolista del Real Madrid. Fue el primero en ejecutar el disparo, pero se encontró con la respuesta de Livakovic y a partir de ahí Brasil ya fue a remolque.

Rodrygo quedó abatido desde el momento en el que se confirmó la eliminación de Brasil en los cuartos de final, y fueron muchos compañeros los que acudieron a consolarlo. Sin embargo, especialmente llamativa fue la imagen de Luka Modric, su compañero en el Real Madrid, que le abrazó, le dio ánimos y le dijo que saldría más fuerte de todo aquello.

