Fernando Santos, molesto con los gestos de Cristiano al ser cambiado: "No me ha gustado nada"

Portugal se clasificó para los octavos de final como primera de su grupo. Sin embargo, las sensaciones no fueron las mejores tras sufrir una agónica derrota frente a Corea del Sur. En el partido, hubo varias cosas que llamaron la atención y una de ellas fueron los gestos de enfado de Cristiano Ronaldo. Tras varios días de silencio, el seleccionador Fernando Santos habló sobre la polémica.

El técnico no se mostró nada contento con la actitud de una de sus estrellas tras ser sustituida en la segunda mitad. "No me ha gustado nada. Realmente no me gustó nada", recalcó Santos en la rueda de prensa antes de enfrentarse a Suiza. Una polémica que ha empañado el buen desempeño de los lusos en este Mundial de Qatar.

El seleccionador quiso explicar como sucedieron los hechos y aseguró que en un primer momento no se dio cuenta de nada. Una situación que vuelve a poner en el ojo del huracán a Cristiano Ronaldo y su actitud, muy señalada también durante su estancia en el Manchester United.

Fernando Santos y Cristiano Ronaldo, enfadado, tras ser cambiado. REUTERS

"Cuando terminó el partido, fui a la flash y luego fui a la rueda de prensa. Repito: en el campo, no escuché nada, estaba muy lejos y solo escuché que discutía con el jugador de Corea. ¿Si he visto luego las imágenes? Sí. ¿Si me ha gustado? Nada. Realmente no me gustó nada. Pero a partir de ahí, esos temas se resuelven en casa y toca pensar en el partido de mañana, en el que todos estamos enfocados", argumentó el técnico.

Santos fue cuesstionado también sobre si Cristiano partirá de titular nuevamente tras su reacción frente a Corea del Sur. Sin embargo, el seleccionador no quiso dar pista alguna y explicó cuándo y cómo les hace saber a sus futbolistas si serán parte del once o no. "Sólo doy el equipo a los jugadores en el estadio, siempre ha sido así desde que llegué. Por lo demás, el asunto está terminado, se resuelve dentro y todo el mundo está disponible", sentenció.

Suiza, próximo rival

Este martes Portugal juegan el último partido de los octavos de final. Con ellos se cerrará el cuadro de los cuartos y los lusos buscarán una plaza en dicha eliminatoria. Para estar ahí tendrán que eliminar antes a Suiza. El rival no les pondrá nada fácil su presencia.

"Es tremendamente difícil, somos dos equipos muy fuertes, es un partido duro, pero en el que Portugal creo que ganará", explicó sobre su siguiente rival. De pasar, se enfrentarían al ganador del Marruecos - España.

