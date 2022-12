La 'cazada' a Cristiano Ronaldo y la verdad detrás de su enfado: "¡Tienes prisa por quitarme!"

Fernando Santos se ha quitado el miedo a sustituir a Cristiano Ronaldo. En el Mundial de Qatar lo ha hecho por tres partidos seguidos, los correspondientes a la fase de grupos. Ante Corea del Sur, este viernes, solo duró 65 minutos sobre el campo. Algo no iba bien con el portugués cuando abandonaba el campo.

Las cámaras captaron lo que murmuraba Cristiano durante su camino hasta el banquillo. En su idioma, protestaba con gesto serio: "Tienes una prisa de cojones por quitarme, no me jodas!", decía. Tras dar su brazalete de capitán a Pepe y dar el relevo al compañero que entraba al campo, el enfado del luso seguía siendo notable.

Todo apuntaba a que Cristiano estaba protestando de esta manera a su seleccionador. Ambos se dieron la mano y poco más tras el cambio. El '7' se sentó en el banquillo, todavía enfadado, y desde ahí le tocó ver cómo Portugal perdía el partido. El resultado, en realidad, no importó porque el combinado luso pasó como primera aún así.

"estás com uma pressa do caralho para me tirar foda-se" 🥹 pic.twitter.com/tU3kY9aiZX — 𝐴 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑖𝑙𝘩𝑎 𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑙𝑜 (@cartilhaReborn) December 2, 2022

Tras el partido, era lógico que preguntaran a ambos protagonistas sobre la escena en la banda. Fernando Santos no quiso entrar en la polémica por el presunto disgusto de su estrella y aseguró que el capitán se marchó enfadado con un rival que lo estaba insultando.



"Ronaldo se fue, eso sí, enfadado con el jugador coreano que lo insultaba y lo echaba del campo. Él le respondió, es perfectamente normal. Escuché lo que dijo el coreano, en inglés, y no tengo ninguna duda al respecto", explicó en conferencia de prensa.

"Ronaldo respondió 'debes tener mucha prisa para que me vaya'. Pepe incluso fue a por el coreano por eso", añadió Fernando Santos.

Fernando Santos y Cristiano Ronaldo Reuters

Cristiano Ronaldo siguió el mismo discurso y aseguró que las frases que se le interpretaron cuando fue reemplazado por Fernando Santos no iban dirigidas hacia el técnico, sino hacia un rival que le estaba apremiando para que saliera del césped.

En concordancia con lo que dijo el seleccionador luso en conferencia de prensa, el capitán de las 'quinas' explicó: "El jugador coreano me decía que me fuera rápido y yo le dije que se callara porque no es una autoridad".

"No tiene por qué haber polémica. Es el calor del partido. Pase lo que pase, las cosas siempre quedan en la cancha. Lo más importante es que tenemos que estar unidos. Estamos en la siguiente fase. No solo los jugadores, también los portugueses tienen que tener confianza", señaló a los informadores.

Sigue los temas que te interesan