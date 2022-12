Luis Enrique: "Somos un notable alto a excepción de diez minutos"

Luis Enrique ofreció la rueda de prensa previa al partido que este martes disputará la selección española ante Marruecos en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. El seleccionador se mostró incisivo ante las preguntas de los periodistas y se mostró convencido del buen nivel ofrecido por España hasta el momento, salvo el borrón de unos minutos en el partido ante Japón.

Mostró respeto por el combinado marroquí, del que afirmó que está en un gran momento, pero aparentó estar muy seguro de las posibilidades de pasar a los cuartos de final que tiene la Selección: "No me preocupa el resultado, me preocupa que el equipo haga las cosas bien. Si hacemos las cosas bien, lo normal es ganar", afirmó. Además, confesó que no hay ningún jugador con problemas físicos y que están todos a punto para el enfrentamiento.

La forma de jugar

"No vamos a cambiar la idea de juego, pero es no quiere decir que tengamos que dominar los 90 minutos porque jugamos ante selecciones, jugadores y entrenadores de alto nivel. No jugamos solos. Ahora jugamos ante Marruecos, que es un gran equipo. Si me quedo con el rendimiento en este Mundial somos un notable alto a excepción de 10 minutos. Los rivales también juegan. Estoy muy motivado y convencido de poder lograr un buen resultado".

¿Firma algún resultado?

Me preocupa cero el resultado, lo que me preocupa es que el equipo haga las cosas bien, y si hacemos las cosas bien, lo normal es ganar. Estoy convencido de que vamos a hacer más méritos que Marruecos y el objetivo es jugar siete partidos".

🗣️ @LUISENRIQUE21: "Lo que caracteriza a esta @SEFutbol es nuestra manera de competir y de encarar cada partido. Esto es innegociable".



➡️ "España siempre corre riesgos, desde que saltamos al campo".



➡️ "Claro que tenemos aspectos que mejorar".#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/OpO9M9SNE3 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) December 5, 2022

Jugar al pelotazo

"Hay una clara desinformación del mundo del fútbol. Nosotros tenemos como objetivo llevar el balón arriba en las mejores condiciones. El jugador elige y si tiene que pegar un pelotazo, lo pega. Yo compro el pack completo. No me vale que nos metan un gol y se diga, por qué no se ha pegado un pelotazo. Nosotros vamos a jugar igual, no vamos a cambiar".

Los penaltis

"Hace más de un año les dije a los jugadores que tenían que tirar más de mil penaltis. En la concentración no hay tiempo. Para mí los penaltis no son una lotería. Si la has entrenado, la dinámica del golpeo es mejor. La tensión es diferente, es verdad. El portero también es importante y nosotros tenemos buenos porteros".

Ambiente en contra

"Me recuerda al partido de octavos en Copenhague. Había el triple de croatas. Nos encanta que el estadio lleno y que haya mucho marroquí, con los que nos llevamos muy bien. Nosotros tendremos a 5.000 españoles que hacen mucho ruido".

Contexto geopolítico

"La relación que hay entre los dos países es buena. Hay mucha gente de Marruecos que vive en España y estamos contentos de que sea así".

Cómo encajar golpes

"Otro topicazo. Me habláis de diez minutos. Japón fue superior solo en 10 minutos de los casi 300 que hemos jugado. Va a haber más minutos malos y a medida que avancemos habrá más. No jugamos nosotros solos. Yo pongo la atención en lo positivo. Marruecos nos superará en algún momento del partido, siempre os fijáis en lo negativo".

