Son, la estrella europea de Corea del Sur que quiere cambiar la historia del Mundial ante Brasil

Las dos selecciones asiáticas clasificadas para la fase final del Mundial de Qatar 2022 se juegan el billete a los cuartos el mismo día. Este lunes, Japón se enfrenta a la Croacia de Modric, mientras que Corea del Sur hace lo propio con la Brasil de Vinicius y Neymar. También en el combinado surcoreano hay una gran estrella del planeta fútbol: Heung-min Son.

Desde Sudáfrica 2010, no se había producido el hecho de que dos selecciones asiáticas alcanzasen los octavos de final. En Brasil 2014, no hubo ninguna, mientras que en Rusia 2018 tan solo Japón superó la fase de grupos de la Copa del Mundo. En 2010, en el Mundial en el que España alcanzó la gloria, también los Samuráis Azules y Corea del Sur jugaron la ronda de octavos.

Ahora se repite este hecho y el foco se centra aquí en la figura de Heung-min Son. El futbolista del Tottenham es uno de los 'europeos' del combinado surcoreano. O el 'gran europeo', ya que es una de las estrellas del Viejo Continente desde hace ya varios años y, sobre todo, de la Premier League. El jugador dio el susto antes del Mundial de Qatar, pero ahora ya sueña con dar el campanazo ante Brasil.

Heung-min Son, con la selección de Corea del Sur en el Mundial de Qatar 2022 AFP7 / Europa Press

Y todo esto después de que hace tan solo cuatro años, antes de celebrar la clasificación de Corea del Sur para la presente Copa del Mundo, Son tuviese que pasar el servicio militar, de carácter obligatorio en su país. No permaneció los 21 meses que se requieren haciéndolo, pero sí tres semanas gracias a haber conquistado la medalla de oro en los Juegos Asiáticos de 2018, celebrados en Indonesia.

Una estrella diferente

Heung-min Son es la gran esperanza de Corea del Sur. No lo tienen fácil los Los Guerreros de Taeguk, ya que se enfrentan a Brasil, una de las grandes favoritas a proclamarse campeona del Mundial de Qatar. Pero en 90 minutos todo puede pasar y la suerte de los surcoreanos pasa por las botas y el talento del atacante del Tottenham.

[Portugal le hace un favor a Paulo Bento y Corea del Sur se clasifica para octavos del Mundial]

A dos semanas para que el balón echase a rodar en Qatar, Son fue operado por una fractura cerca de la cavidad del ojo izquierdo. Se pensó entonces que podría ser baja para el Mundial, pero tan solo cuatro días después de la intervención, aseguró que estaría en la Copa del Mundo junto a su selección. De ahí que se le haya visto jugar con una máscara protectora en el torneo.

"No me perderé esto por nada del mundo. No puedo esperar para representar a nuestro hermoso país. Jugar para tu país en la Copa del Mundo es el sueño de tantos niños cuando crecen, como también lo era para mí", aseguró Son en su cuenta de Instagram. La noticia que todos esperaban en Corea del Sur. Él ha ayudado a que Los Guerreros de Taeguk sean una de las 16 mejores selecciones en Qatar 2022.

Heung-min Son, con la selección de Corea del Sur en el Mundial de Qatar 2022 Reuters

El máximo goleador de la Premier League la temporada pasada es toda una estrella en la liga inglesa y en Europa. Un futbolista diferente que incluso se ha colado en las agendas de algunos de los mejores clubes del planeta. Y también un patriota. Ni una operación delicada le apartó de representar a su país en la Copa del Mundo de este 2022. Así como también, su día, se apartó del fútbol para cumplir el servicio militar.

En 2018, Son tuvo que cumplir con las obligaciones de ciudadano del Corea del Sur. En la nación asiática, todo hombre debe llevar a cabo un servicio militar obligatorio. Este dura alrededor de 21 meses, aunque en el caso del futbolista del Tottenham no pasó de las tres semanas. Y todo gracias a la medalla de oro que, en septiembre de aquel año, ganó durante los Juegos Asiáticos.

Después de aquello, Heung-min Son explicó lo siguiente: "No podría decir todo lo que he hecho, pero lo he disfrutado. Han sido tres semanas duras. Una buena experiencia". Lo que sí se sabe es que, por ejemplo, tuvo que caminar siete kilómetros mientras llevaba una carga de más de 24 kilos, así como, por supuesto, aprender a usar armas de fuego.

Sigue los temas que te interesan