Mbappé rompe su silencio frente a los medios y manda un mensaje: "Este Mundial es mi obsesión"

Kylian Mbappé volvió a ser nuevamente el MVP. Esta vez le tocó serlo en el Francia - Polonia gracias a su extraordinario doblete. Con él, su selección se ha colocado otra vez más en los cuartos de final. Allí les esperará Inglaterra en uno de los duelos más emocionantes del Mundial de Qatar.

Si bien no sorprendió la elección de Mbappé como mejor futbolista, sí que lo hizo su presencia en la rueda de prensa posterior al encuentro. A lo largo de la cita mundialista, el '7' de Francia había tomado la decisión de no hablar y no comparecer ante los periodistas. Esa decisión le había acarreado hasta el momento dos multas al jugador y a la Federación Francesa de Fútbol.

Su presencia en la sala sorprendió a propios y extraños y, por primera vez en Qatar, habló sobre lo sucedido y dejó claras sus intenciones en la Copa del Mundo. "No tengo nada contra los periodistas, si no vine a hablar es porque tengo la necesidad de concentrarme totalmente en la competición y no perder energías en otras cosas", explicó el delantero tras su doblete.

Mbappé y Theo Hernández se saludan Reuters

Unas palabras que sirvieron para quitarle peso a la situación tras las muchas especulaciones que habían surgido alrededor del tema. Ya que se consideró un boicot a los medios para no enturbiar su futuro y cualquier elemento que le distraje en la cita más importante del mundo del fútbol.

"Este Mundial es mi obsesión, es la competición de mis sueños. He construido toda mi temporada en torno a esta competición, me he preparado a tope tanto física como mentalmente para ganarla, que es el objetivo que me he fijado, aunque todavía está lejos. El único objetivo es ganar el Mundial, el resto es secundario", resaltó Mbappé. Una ambición del futbolista francés que está presente y que ha demostrado en cada uno de los partidos que ha disputado con su selección. Además, acumula cinco goles en cuatro partidos.

[Kylian Mbappé y Giroud se deshacen de una débil Polonia y meten a Francia en los cuartos del Mundial]

También quiso hacer un pequeño análisis sobre el partido de octavos de final frente a Polonia. No fue un partido fácil, el rival nos lo puso difícil, pero hemos sabido controlar la situación y superar momentos complicados que tuvimos. Estamos felices de continuar la aventura", aseguró.

Boicot al alcohol

Uno de los principales motivos por los que Kylian Mbappé todavía no había hablado después de los partidos y apenas había posado con los trofeos de MVP es para evitar que se le asociase a marcas de bebidas alcohólicas. El delantero quiso desmarcarse de cualquier relación con ese tipo de publicidad.

Una relación que también evitó con una conocida marca de comida rápida. Mbappé es muy celoso de todo aquello que fomentan malos hábitos y no ha querido tener que ver nada con ellos.

Sigue los temas que te interesan