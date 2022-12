Mbappé, veto total al alcohol en el Mundial de Qatar: las consecuencias en Francia

Kylian Mbappé, con la selección de Francia en el Mundial de Qatar 2022 Fabio Ferrari / LaPresse via ZUMA / DPA

Kylian Mbappé mantiene su ley del silencio. No habla y eso está provocando ciertas consecuencias para la selección de Francia en el Mundial de Qatar. No quiere que nada se saque de contexto o que le pregunten de algo que no tenga que ver con Les Bleus y la presente edición de la Copa del Mundo. Pero, además, desde L'Équipe destacan que su negativa a dar declaraciones también viene provocada por otra vía: la de que se asocie su imagen con la marca Budweiser.

Desde el inicio del Mundial, Mbappé no ha comparecido en ninguna rueda de prensa. Ni siquiera cuando ha sido elegido como MVP del partido. Kylian no quiere exponerse. Tampoco a que le pregunten por su futuro o por su relación con Messi y Neymar, sus compañeros en el Paris Saint-Germain.

Desde la Federación Francesa de Fútbol (FFF) han entendido sus razones y también asumir las multas que se deben abonar por los jugadores que se nieguen a hablar con la prensa tras ser MVPs. Mbappé ha sido designado como el mejor de un partido de los galos en Qatar 2022 en dos encuentros de tres.

Kylian Mbappé, con la selección de Francia en el Mundial de Qatar 2022 AFP7 / Europa Press

No quiere hablar por él y también porque su imagen no sea vinculada a la de marcas de bebidas alcohólicas. Veto total del de Bondy a este sector. Budweiser, conocidísima en todo el mundo por su cerveza, es la encargada de entregar el premio al MVP de cada partido a lo largo del Mundial de Qatar. Tal y como confirma L'Équipe, el delantero del PSG se niega a esto y de ahí que se decante por no hablar y por esconder la marca del alcohol cuando posa con el trofeo.

Este veto de Mbappé no es de ahora. Dentro del marco de la política de derechos de imagen, Kylian decidió que estos no fueran asociados con marcas de bebidas alcohólicas, de comida basura y de apuestas deportivas. Y todo porque él es un ídolo para millones de niños franceses, y también de todo el mundo, por lo que no quiere que los más pequeños vean como bueno este tipo de hábitos.

Objetivo Mundial

Mbappé está centrado en ganar el Mundial de Qatar con la selección de Francia. Hace cuatro años ya se coronó como campeón del mundo en Rusia 2018 por primera vez en su carrera. Ahora pretende repetir el éxito y de ahí que no quiera que nada ni nadie le aleje del objetivo.

[Luis Campos no cierra la puerta a Kylian Mbappé del Real Madrid]

Su relación con Neymar en el PSG ha hecho correr ríos de tinta en los últimos meses, al igual que su renovación y los rumores que le colocaron como el nuevo galáctico del Real Madrid. Precisamente, una vez iniciada la Copa del Mundo se habló nuevamente de la posibilidad de ver de blanco a Mbappé en el futuro.

Fue, ni más ni menos, que Luis Campos el que dejó abierta la posibilidad. El asesor del PSG no descarta que Mbappé acabe fichando por el Real Madrid en el futuro. Pese a que después de apartar esta posibilidad durante dos ocasiones, parece complicado que desde el Santiago Bernabéu den inicio a cualquier movimiento estratégico para este fin.

Sigue los temas que te interesan