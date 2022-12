Notable para Morata y suspensos para Balde, Unai Simón y Pau: las notas de España contra Japón

España no pudo sacar un buen resultado de su enfrentamiento contra Japón en el tercer partido que disputaba en el Mundial de Qatar. El equipo de Luis Enrique tenía un objetivo claro: sacar los tres puntos y ser primera de grupo. Sin embargo, no pudo conseguir ni lo uno ni lo otro, lo que provocó pasar una tarde-noche de jueves bastante intensa como momentos de auténtico terror.

De hecho, la Selección estuvo sobre la lona durante tres minutos, desde que Costa Rica marcó su segundo gol ante Alemania hasta que Kai Havertz consiguió hacer el empate. Momentos de auténtica pesadilla que hicieron mirar hacia Luis Enrique y hacia algunas elecciones en el once titular como las de Pau Torres y Alejandro Balde que no dieron buenos resultados.

Unai Simón

Otro mal partido del portero del Athletic. No tuvo mucho trabajo, pero tampoco supo hacer frente a ello. Recibió tres disparos a puerta y encajó dos goles. Dos tantos, además, evitables. En el primero de Doan puso las manos blandas y en el segundo de Tanaka no supo cerrar portería y perdió rápidamente el sitio para hundirse debajo de las mallas mientras Mitoma salvaba con polémica el esférico. Por si fuera poco, volvió a mostrar su vulnerabilidad con los pies en otro partido para olvidar. Insuficiente.

[España coquetea con el desastre en el Mundial tras perder con Japón pero evita a Brasil y Argentina]

Azpilicueta

Fue una de las sorpresas de Luis Enrique en el once titular. Repitió como ya lo hizo ante Costa Rica, aunque en aquella ocasión Dani Carvajal se encontraba tocado. Así terminó el navarro que sufrió un golpe que le hizo pedir el cambio al descanso. Como él mismo reconoció, en cuanto se le quedó frío fue insoportable. Trabajó bien en defensa y además se dejó ver en ataque más de lo normal. Suyo fue el pase para el gol de Álvaro Morata. Bien.

Azpilicueta y Nico Williams presionan un balón en una jugada de Japón Reuters

Pau Torres

Al igual que Azpilicueta, fue una de las notas más llamativas el once titular de Luis Enrique. Sus primeros minutos en el Mundial fueron para olvidar. Estuvo blando en defensa y muy errático con el balón. En el inicio del partido dejó fallos groseros que evidenciaron que no está a su mejor nivel y que ahora mismo no puede competir ni con Rodri ni con Laporte y que, quizás, su convocatoria podría haber sido discutible a pesar de su valía. Insuficiente.

Rodri

No fue el mejor partido de Rodri, pero estuvo correcto. Durante la primera mitad, el fútbol nació de sus botas para que pudiera llegar en buenas condiciones hacia los Busquets, Gavi y Pedri. Sin embargo, en la segunda parte, tuvo un bajón al igual que el resto del equipo y no estuvo lo suficientemente rápido para evitar el segundo tanto de Tanaka que consumó la derrota de España. Suficiente.

Balde

La puesta de largo de Alejandro Balde como titular en un Mundial no fue la esperada. El futbolista del Barça, al igual que en el choque ante Alemania, no estuvo acertado. Pagó su inexperiencia y los nervios de una gran cita. No supo hacer valer su velocidad en ataque y por momentos se le vio superado en defensa. Además, estuvo frágil con el balón en los pies y falló en el primer gol, obra de Doan tras un mal control del latera después de un pésimo envío de Unai Simón. Insuficiente.

[Así fue el polémico gol de Tanaka en el Japón - España que pudo eliminar a la Selección]

Busquets

Sergio Busquets fue el termómetro de la Selección una vez más. En la primera parte estuvo mucho más cómodo. Vino a recibir balones y permitió al equipo crecer siendo él ancla absoluto. Sin embargo, el cambio de chip de Japón en la segunda parte le pasó factura. El encuentro se puso mucho más físico y sufrió en las transiciones hasta terminar algo desfondado. Suficiente.

Pedri

Pedri continúa en la línea de todo lo que ha ofrecido en este Mundial. Su rendimiento sigue cayendo desde que arrancó la cita. Hizo un buen partido frente a Costa Rica, algunos minutos de mérito frente a Alemania y ante Japón, participó en la buena parte del equipo, pero se diluyó en la segunda sin capacidad para quitarle la pelota al equipo nipón para jugarla en zonas realmente peligrosas. Suficiente.

Pedri intenta cubrir un balón anta la presión de Takefusa Kubo Reuters

Gavi

El andaluz fue sin duda el peor del centro del campo. No tuvo su día. No estuvo fluido en la circulación de balón. Había llegado tocado al partido y aún así fue titular, pero se notó que no estaba al 100%. En la primera mitad, cuando España monopolizó la posesión del encuentro, sufrió menos, pero nunca llegó a ser decisivo. En el segundo tiempo fue sustituido pasada la hora de juego. Suficiente.

Dani Olmo

Otro buen partido de Dani Olmo en este Mundial. El atacante del RB Leipzig no fue uno de los sacrificados por Luis Enrique con las modificaciones y justificó su protagonismo en la cita de Qatar. Estuvo participativo y generó desborde por los costados, aunque le faltó algo más de presencia en el área rival como sí la tuvo ante Costa Rica y ante Alemania. Bien.

[Las mejores imágenes del Japón - España de la tercera jornada del Mundial de Qatar]

Nico Williams

El delantero del Athletic recibió su primera gran oportunidad con la Selección, pero no la pudo aprovechar. Luis Enrique quería darle velocidad al juego por bandas con su entrada, pero no estuvo especialmente acertado. Terminó saliendo sustituido por Marco Asensio en el nuevo plan de juego introducido por 'Lucho' para la segunda parte, mucho más similar al ofrecido ante Costa Rica y Alemania. Suficiente.

Morata

Álvaro Morata, otra vez más, antídoto contra las críticas. El delantero del Atlético de Madrid ha sido el jugador más señalado de esta Selección, pero sigue poniendo su gol cada vez que salta al terreno de juego. De nuevo, fue el mejor del equipo y no falló en la primera, y casi la única, que tuvo. Un certero remate de cabeza que hacía presagiar una tarde plácida. Sin embargo, terminó siendo sustituido en una decisión de Luis Enrique que sorprendió mucho. La débil defensa de Japón no estuvo cómoda al tener una referencia tan incontrolable como el nuevo Morata que se está viendo en este Mundial, capaz de caer a bandas, jugar de espaldas y definir con jerarquía. Notable.

Carvajal

El carril derecho de España funcionó a la perfección. En la primera parte con Azpilicueta y después con un Carvajal que suplió bien al navarro. Estuvo insuperable por su banda y salvó al equipo de algunos apuros atrás cuando se lanzó a por el empate. España se aprovechó de su velocidad y de su fortaleza física para asumir más riesgos. Bien.

Ferran Torres

Ferran fue uno de los sacrificados por Luis Enrique. No hay ni rastro del jugador que ilusionó a todos ante Costa Rica. Frente a Alemania estuvo falló y contra Japón dispuso de unos 40 minutos en los que tampoco generó mucho peligro. Cierto es que le tocó lidiar con la más fea, con los peores minutos de España en el terreno de juego. Sin Morata, le tocó asumir una posición más centrada y ahí no es tan efectivo. Suficiente.

Ferran Torres intenta rematar un balón en boca de gol ante Japón Reuters

Asensio

Solo Dani Olmo se salvó de la delantera de los primeros partidos. Marco Asensio entró en la segunda mitad, pero no consiguió cambiar la cara de una España que se desdibujó en ataque a pesar de estar necesitada de goles para tener tranquilidad justo después del sobresalto de Costa Rica. Combinó por el centro y se movió entre líneas, pero el duro entramado defensivo de los de Moriyasu supo contener su calidad para que en muchos momentos pasara inadvertido. Lo probó desde lejos con algún disparo, pero sin suerte. Suficiente.

Ansu Fati

Primeros minutos de Ansu Fati en el Mundial de Qatar que sin duda no guardará con buen recuerdo. Una derrota y una participación intrascendente en media hora en la que lo intentó, pero en la que no tuvo acierto ni suerte. Puso intención, pero demostró que claramente no está en forma y que lo visto ante Jordania, a pesar del débil rival, fue un espejismo. Habrá que ver si los días en Qatar van consiguiendo que la estrella del Barça termine siendo un jugador diferencial en este equipo. Suficiente.

Jordi Alba

No fue el Jordi Alba brillante que se pudo ver ante Costa Rica y Alemania, pero sí fue de los pocos que salió desde el banquillo y que consiguió cambiar algo el tono de España. Estuvo correcto en defensa, sobre todo si se le compara con su compañero Balde, y en ataque lo intentó y se dejó ver en algunas jugadas en las que generó peligro. Pero no pudo cambiar el destino de una Selección que se diluyó en el segundo tiempo. Bien.

Sigue los temas que te interesan