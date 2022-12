"España no es Portugal": la canción de Cristiano y compañía para ganar el Mundial de Qatar 2022

Mientras en España la ilusión con la Selección de Luis Enrique se ha visto mermada tras lo de Japón, en el país vecino se vive con intensidad el paso de su combinado nacional por el torneo en Qatar. Portugal se ve entre las favoritas y es la primera vez que ocurre en la mayor de las citas desde que juega un Cristiano Ronaldo de ya 37 años.

La selección lusa cierra su fase de grupos este viernes contra Corea del Sur (16:00 horas). Lo hace ya clasificada para octavos de final tras haber ganado sus dos partidos anteriores (3-2 ante Ghana y 2-0 frente a Uruguay). El objetivo es ahora meterse en las eliminatorias sin ceder un punto. Ningún país lo ha conseguido por ahora y solo Brasil aspira como Portugal a hacerlo.

Los portugueses se crecen viendo el equipo con el que han ido a Qatar. Ya no es solo Cristiano y diez más. Al '7', que va delegando responsabilidades, le rodea un equipo de estrellas que juegan en los mejores clubes del mundo. Su convocatoria no tiene nada que envidiar a las de las otras grandes selecciones y el arranque del Mundial llena a su gente de esperanza y confianza.

[España coquetea con el desastre en el Mundial tras perder con Japón pero evita a Brasil y Argentina]

La historia de Portugal en los Mundiales se entiende en dos tramos: antes de Cristiano y después de Cristiano. Cuando el '7' jugó el primero de sus cinco Mundiales, su selección solo había disputado anteriormente otros dos. El primero de todos fue el de Inglaterra 1966, donde Eusebio llevó a su país a ser tercero del mundo. En el segundo, 20 años después (México 1986), no pasó de grupos.

Tras otra larga espera de dos décadas, Portugal volvió en Alemania 2006 a un Mundial. Cristiano Ronaldo tenía 21 años y la estrella de aquella selección era Luis Figo. Los lusos volvieron a hacer historia alcanzando las semifinales y quedando cuartos. A partir de ahí iniciaba la 'era Cristiano', con el futbolista nacido en Funchal con el dorsal 7 a la espalda y liderando a su país.

Pasaron tres Mundiales y Portugal no pasó más allá de octavos de final. Ni siquiera consiguió volver a meterse en las eliminatorias como primera de grupo, como sí ocurrió en 2006. La sensación era que el combinado luso estaba desperdiciando la oportunidad de lograr algo importante, contando con uno de los grandes futbolistas de la Historia.

En febrero, Cristiano cumplirá 38 años. Es innegable que está ya en el ocaso de su carrera, solo hay que ver que se ha quedado sin equipo y su siguiente destino apunta a ser Arabia Saudí. Definitivamente, es su último Mundial y quizás también eso ha ayudado a despertar a la Portugal que estamos viendo en Qatar.

Ser primera pondrá a Portugal en octavos contra Suiza, Camerún o Serbia, del grupo G. Será un cruce, a priori, fácil para el combinado luso. En cuartos aparecerá la Selección -o Marruecos si hay segunda debacle española- y Francia es la rival proyectada para unas hipotéticas semifinales. El algoritmo, según Gracenote, coloca un Brasil-Portugal como la segunda final más probable (6,7%) solo por detrás de un Brasil-Francia (7,5%).

Otro dato hace creer a Portugal y tiene que ver con Cristiano. Siendo ya el único futbolista en marcar en cinco Mundiales diferentes, los goles del ex del Real Madrid colocan a su país en un lugar privilegiado por un dato curioso: en los últimos tres Mundiales, la selección ganadora es aquella que contaba con el máximo goleador de la Eurocopa previa (Villa/España, Mario Gómez/Alemania y Griezmann/Francia). En la edición de 2021 lo fue Ronaldo, con cinco goles, empatado con un Patrik Schick que no se clasificó para el Mundial con República Checa.

En estados circunstancias, el pueblo portugués se ha subido al 'barco' de su selección. De fondo escuchan un soniquete, una canción, que es la que se ha acuñado como himno 'de a pie' de este Mundial en territorio luso: Portugals (Let’s Win the Victories). Está compuesta por el grupo televisivo Jesus Quisto, formado por Diogo (Cristóvão Campos), Jimmy (André Pardal) y Vera (Madalena Almeida).

La letra, en un inglés mal usado por el tono satírico del propio grupo, ensalza lo portugués, desde Cristiano hasta Eusebio o Mourinho pasando por la saudade y el bacalao. "Sí son Portugal", como dice la canción. Lo que no lo es, como también señala la letra, es nuestro país: "España no es Portugal", es la estrofa más polémica del tema.

La canción se va acercando a las 180.000 reproducciones en el canal de YouTube de RTP, la radio y televisión pública de Portugal. Es la cadena que está emitiendo en abierto los partidos de la 'equipa das quinas' -mote usado allí para su selección- y la que promovió la creación de este grupo musical.

A la gente de Portugal le ha gustado, el tema ha enganchado a nivel nacional y son cada vez más los que piden que sea la canción que les represente en el próximo certamen de Eurovisión. De momento, el grupo ya ha conseguido recorrer las calles de Lisboa en un autobús de dos plantas mientras tocan su Portugals. El país vecino se vuelca con el Mundial, el último de la era Cristiano.

Letra de Portugals (Let’s Win the Victories)

There is nations peoples wides, (Hay pueblos de las naciones en el mundo,)

many credes and many minds. (muchos credos y muchas mentes.)

You’re not alone tonight, (No estás solo esta noche,)

you’re not alone tonight. (no estás solo esta noche.)

Every persons home is nice, (La casa de cada uno es agradable,)

and my home is here, it is. (y mi hogar está aquí, lo está.)

You’re not alone tonight, (No estás solo esta noche,)

you’re not alone tonight. (no estás solo esta noche.)

I live in sunny country Portugals, (Vivo en el soleado país de Portugal,)

and near the beach is nice in Portugals, (y cerca de la playa se está bien en Portugal,)

and you can drink in streets for cheap in Portugals. (y puedes beber en las calles por poco dinero en Portugal)

Mourinho's Portugals, (Mourinho es Portugal,)

Ronaldo's Portugals, (Ronaldo es Portugal,)

Amalia's Portugals, (Amalia es Portugal,)

Eusebio's Portugals. (Eusebio es Portugal.)

Saudade is Portugals, (Saudade es Portugal,)

Spain is no Portugals, (España no es Portugal,)

Mariza's Portugals, (Mariza es Portugal,)

and of course is bacalhau's. (Y por supuesto lo es el bacalao.)