La apuesta de Szczesny con Messi que perdió por el VAR: "No le voy a pagar"

El portero Wojciech Szczesny y Leo Messi fueron dos de los protagonistas del partido de este miércoles en el que Argentina derrotó a Polonia (2-0). El meta le hizo un penalti en la primera parte al '10' de la Albiceleste y luego se lo paró. Pero entre la infracción y el lanzamiento pasaron muchas cosas.

Primero que el VAR tuvo que intervenir. Fue acción rara. Szczesny sacó la mano para tratar de despejar un centro e impactó en la cara de Messi cuando este ya había rematado el balón. Danny Makkelie, el colegiado, no vio nada de primeras. Los argentinos protestaron y finalmente el árbitro neerlandés fue al monitor a verlo, señalando la pena máxima tras la revisión de la jugada.

En Polonia no se lo podían creer, incluido Szczesny. El portero estaba convencido de que no le pitarían el penalti. Entendía que era una acción fortuita y que, habiendo Messi rematado antes, no tenía incidencia en la jugada. Pero con el VAR y las cámaras lentas todo cambia.

Szczesny le lanzó el balón a Messi a las manos nada más Makkelie pitó el penalti. En su rostro se dibujaba una sonrisa irónica. Argentina tenía un penalti con 0-0 en el marcador y él, además, acababa de perder una apuesta. La había hecho sobre el césped momentos antes, charlando con Messi sobre si el árbitro pitaría o no penalti.

Tras el partido, Szczesny reveló lo que ocurrió: "Le aposté a Messi 100 euros a que el árbitro no iba a dar el penalti. Así que perdí una apuesta con Messi. No sé si está permitido, tal vez me sancionen", bromeó. ¿Cumplirá y saldará su deuda con Leo? La respuesta es no: "No le voy a pagar, ya tiene bastante dinero", aseguró con buen humor.

La parada de Szczesny al penalti que lanzó Messi Reuters

La "bronca" de Messi

La realidad es que tanto Szczesny como Messi tenían razones para estar contentos y olvidar su apuesta tras el partido. Tanto Argentina como Polonia se metieron en octavos de final con el resultado de 2 a 0. Aunque Leo le seguía dando vueltas a ese penalti que el portero polaco le detuvo adivinando el lado del lanzamiento.

Messi admitía tras el partido que tenía "bronca" por su fallo ante Szczesny, que ya detuvo otro penalti en el partido contra Arabia Saudí. "Estoy con bronca por haber errado el penal pero creo que el equipo salió fortalecido tras ese error mío. Sabíamos que una vez entrara el primer gol iba a cambiar el partido", analizó el astro argentino. Él y el meta polaco dejaron una de las escenas curiosas del Mundial de Qatar.

