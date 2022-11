El morbo del Polonia - Argentina: de los sobornos a la guerra entre Lewandowski y Messi

Este miércoles, Polonia y Argentina se ven las caras en una Copa del Mundo por tercera vez en la historia. La primera fue en 1974, envuelta en mucha polémica. Cuatro años más tarde, en el Mundial de 1978, volvieron a enfrentarse con Kempes como protagonista. Y, ahora, en Qatar 2022, llega un nuevo duelo en el que el picante lo ponen Lewandowski y Messi.

La selección de Argentina se la juega en el Mundial de Qatar después de su traspié en el estreno ante Arabia Saudí. Después logró ganar a México, pero llega a esta última jornada de la fase de grupos con la incertidumbre de si alcanzará los octavos de final o hará las maletas para volverse a casa, convertida en una de las grandes decepciones de la Copa del Mundo.

En cuanto a Polonia, es la líder del Grupo C después de empatar con México y de conseguir la victoria frente a Arabia Saudí. En este último duelo, precisamente, se vivió un momento emotivo al no poder evitar emocionarse Robert Lewandowski después de estrenarse como goleador en un Mundial. Él pone una de las dosis de morbo del encuentro ante Argentina por su duelo con Messi. Pero la historia entre estas dos selecciones viene de lejos.

Los duelos de los '70

La décima edición del Mundial de fútbol, celebrada en Alemania Occidental en el año 1974, dejó tocada la imagen de Argentina. Y no solo por el pobre juego desplegado en el terreno de juego de los sudamericanos, sino también por el escándalo del soborno que planearon los propios jugadores para que Polonia ganase a Italia.

25.000 dólares reunieron los futbolistas argentinos. El rumor fue aumentando su volumen durante aquella Copa del Mundo, pero no fue hasta unos cuantos años más tarde cuando Quique Wolff confesaría lo sucedido. Confirmó así que los jugadores juntaron la citada cifra para incentivar a la selección de Polonia.

"Reunimos la plata de nuestros bolsillos y se la ofrecimos. Con un agravante: si nosotros no ganábamos por tres goles contra Haití y ellos cumplían y le ganaban a Italia, teníamos que poner la platita igual y volvernos a casa", fueron las palabras de Wolff en su confesión del soborno. Y todo por la derrota de Argentina frente al combinado polaco en el estreno de ambos de aquel Mundial.

La Albiceleste empató después con Italia, quedando contra las cuerdas. A la Azzurra y a Polonia les valía así las tablas en la última jornada para clasificarse a la siguiente ronda. Pero los polacos acabaron ganando su partido ante la selección transalpina. Consiguiendo así el premio del soborno de recuerdo y permitiendo que Argentina siguiese con vida en Alemania Occidental.

Los argentinos también cumplieron con su papel ganando por 4-1 a Haití, pero en la siguiente ronda se chocaron con la realidad, cayendo goleado por 0-4 contra Países Bajos, perdiendo frente a Brasil por 1-2 y al menos maquillando su actuación con un empate a 1 con la República Democrática Alemana. Del escándalo de 1974 a la histórica mano de Mario Kempes.

Conocida como la otra 'Mano de Dios', Mario Kempes, que se estrenó como goleador en un Mundial en la edición celebrada en su casa, no solo firmó dos dianas, sino que también paró una. Y no, no porque hubiesen expulsado al portero y se hubiese él colocado los guantes; sino porque voló como un auténtico arquero de élite ante una terrible salida de Ubaldo Matildo Fillol para evitar el tanto de Grzegorz Lato.

Captura del vídeo de la 'mano de Dios' de Mario Kempes con la selección de Argentina en el Mundial de 1978

Con el VAR, Kempes hubiera sido, más que probablemente, expulsado con roja directa. Se hubiese pitado penalti y quién sabe cómo habría acabado el partido. Pero la historia fue diferente, con el argentino como auténtico salvador e ídolo en su país. Por si fuera poco, la Albiceleste se llevó la estrella siendo anfitriona, en una final ante Países Bajos en la que Kempes firmó otro doblete.

Rivalidad de Oro

De aquellos duelos de la década de los '70 al de este 2022. 44 años han pasado desde la última vez que Polonia y Argentina se enfrentasen en una Copa del Mundo. De los sobornos y Kempes al duelo que copa ahora todas las miradas: el Robert Lewandowski - Leo Messi. Dos veteranos de 34 y 35 años. Pasado y presente del FC Barcelona. Y, sobre todo, dos extraordinarios futbolistas. De lo mejor de este siglo XXI.

La rivalidad entre ambos surgió, o se puso de relieve, con lo sucedido con el Balón de Oro 2021. El preciado galardón que entrega cada año France Football fue a parar a las manos de Messi. Injusticia o no, fue la 'Pulga' el que se hizo con el trofeo dorado por séptima vez en su carrera. Aquello hizo correr ríos de tinta y también cruce de declaraciones entre los protagonistas.

Leo Messi, Balón de Oro 2021 Reuters

El motivo no fue otro que al recibir el Balón de Oro, Messi señaló que el premio de 2020, que quedó desierto por la pandemia de la Covid-19, debería ser entregado a Lewandowski, el mejor aquel curso. Sin embargo, aquello no le cayó demasiado bien al polaco y todo por las votaciones de los Premios The Best de la FIFA Messi no le votó.

"Quiero decirle a Robert que es un honor para mí pelear con él. Te mereces tu Balón de Oro. El año pasado todo el mundo estaba de acuerdo en que fuiste el ganador. Creo que France Football debería darte tu Balón de Oro y tenerlo como te mereciste. Ojalá France Football pueda otorgártelo y tenerlo en tu casa, porque fuiste justo ganador. Tienes que tenerlo en tu casa", fueron las palabras de Messi.

Robert Lewandowski, con el premio a mejor goleador del año en la gala del Balón de Oro 2021 Reuters

Y esta la reacción de Lewandowski: "Me alegraron sus declaraciones, aunque ahora haya sido un poco diferente. Habría que preguntarle a él sobre sus votos. No debe estar enfadado conmigo, quizá en lo deportivo, pero no en lo privado. Yo sí lo voté en segundo lugar". Después llegó su fichaje por el Barça cuando Messi estaba ya en el PSG. Y ahora este cara en el Mundial que puede dejar a Robert ayudando a la eliminación de Leo de Qatar 2022.

