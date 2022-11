El vestuario de Bélgica estalla en pleno Mundial: gran bronca entre Hazard, Vertonghen y De Bruyne

Bélgica está siendo una de las grandes decepciones de este Mundial. El equipo de Roberto Martínez está ante su última gran oportunidad de levantar un título después de haber reunido en los últimos tiempos a la mejor generación de futbolistas de toda su historia. Un grupo que cuenta con estrellas de talla mundial como Thibaut Courtois, Kevin de Bruyne, Eden Hazard o Romelu Lukaku.

Sin embargo, han ido pasando los años y el equipo que dirige el técnico español ha ido sumando un fracaso detrás de otro en Mundiales, Eurocopas y UEFA Nations League. De hecho, su mejor resultado fue el obtenido en la Copa del Mundo de Rusia 2018, cuando firmaron un meritorio tercer puesto tras Francia y Croacia con Hazard y Courtois como estrellas. Ambos se ganaron su fichaje por el Real Madrid en aquella cita.

No obstante, un tercer puesto con semejante combinación de estrellas es un bagaje muy pobre. Y el resultado no va camino de mejorarse en este Mundial de Qatar en el que han tenido dos apariciones, a cada cual más decepcionante. Primero una victoria con mal juego ante Canadá y después una sonrojante derrota frente a Marruecos. La caída ante el conjunto africano ha supuesto el detonante de una gran guerra en el vestuario.

[Aficionados marroquíes provocan graves disturbios en Bruselas tras ganar a Bélgica]

Tal y como informa el diario L'Équipe, tras caer derrotados ante Marruecos, la tensión estalló en el vestuario de los red devils y se vivieron momentos de verdadera crispación que terminaron en una fuerte discusión entre tres estrellas del equipo. Por un lado, Kevin de Bruyne y Eden Hazard. Por el otro, Jan Vertonghen. La ruptura en el vestuario es total ya que delanteros y defensas se echan en cara unos a otros el mal rumbo del equipo.

Eden Hazard en el banquillo de Bélgica Europa Press

Momentos de máxima tensión

La situación llegó a ser tan grave que otro peso pesado el vestuario como Romelu Lukaku tuvo que meterse a mediar y a separar a sus compañeros para que no llegaran a las manos. Al parecer, De Bruyne recriminaba a Vertonghen el pobre nivel defensivo al equipo y este le respondía que si estaban como estaban era porque en ataque ni estaban dando la cara ni estaban echando una mano atrás. Además, cargó contra el bajo rendimiento que estaba ofreciendo Eden Hazard a pesar de ser titular indiscutible para Roberto Martínez.

[La respuesta de Hazard a los ataques que le acusan de estar pasado de peso]

El medio Het Nieuwsblad asegura por información llegada directamente desde la Federación Belga de Fútbol que dicha discusión no se produjo o, al menos, que no tuvo lugar en esos términos y que solo fue una charla vestuario. Sin embargo, al mismo tiempo, el seleccionador Roberto Martínez reconoció que la situación en la plantilla no es la ideal y que es cierto que hay tensión porque quedarse fuera del mundial a las primeras de cambio sería un golpe demasiado fuerte.

Así se lo reconocía al medio RTBF: "Vi el miedo a perder en la cara de los jugadores. Es mi responsabilidad encontrar soluciones. Hay tensiones en el grupo, pero eso es normal. Es la primera vez que estamos en una situación así". Lo que está claro es que el juego del equipo es un claro reflejo de la situación que se vive de puertas para dentro.

[Eden Hazard: "Alemania habría hecho mejor no tapándose la boca y ganando su partido"]

Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica, durante el Mundial de Qatar 2022 Europa Press

El medio francés L'Équipe asegura también que ya ha habido una reunión entre miembros importantes de la federación y Roberto Martínez para intentar atajar el problema y poner una solución lo antes posible. Lo que está claro es que algo está sucediendo en Bélgica y así lo demuestra el hecho de que hayan cambiado su elección para dar la rueda de prensa de este martes. En un primer momento los elegidos iban a ser Yannick Carrasco y Arthur Theate. Sin embargo, han sido cambiados por dos jugadores con mucho más peso y protagonistas en esa trifulca: Hazard y Vertonghen.

El diario galo afirma que ahora mismo hay muchas relaciones rotas en el vestuario de los diablos rojos. Kevin de Bruyne y Thibaut Courtois arrastran problemas personales de su etapa en el Chelsea. Michy Batshuayi y Romelu Lukaku, compañeros de delantera, tampoco tienen un trato especialmente fluido. Y Eden Hazard y Leandro Trossard ni siquiera se hablan.

Para colmo, la situación viene marcada por el cruce de acusaciones que se produjeron ya incluso antes del inicio del Mundial. Kevin de Bruyne aseguró que era casi imposible que pudieran sacar un buen resultado: "No tenemos posibilidades de ganar el Mundial, somos demasiado viejos. Nuestra oportunidad era en 2018". Su compañero Jan Vertonghen le estaba esperando y tras la derrota ante Marruecos declaró públicamente lo siguiente: "Supongo que atacamos mal porque también somos demasiado viejos adelante". El vestidor belga es, ahora mismo, un auténtico polvorín.

Sigue los temas que te interesan