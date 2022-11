'Llave maya', el plan de Costa Rica contra España está en un USB: así cambió desde el Mundial de 2014

El Mundial de Qatar es el cierre de un ciclo para la primera rival de España, Costa Rica (17:00 horas). La selección tricolor llega todavía con los mismos pilares que la sostenían en 2014, cuando sorprendió alcanzando los cuartos de final en Brasil. Es su tercera participación seguida en una Copa del Mundo y nadie debe infravalorarla.

Al frente está Luis Fernando Suárez, su seleccionador desde 2021. Hace ocho años lo era otro colombiano, Jorge Luis Pinto. A diferencia de Luis Enrique, no se siente el líder del equipo y deja ese rol a los veteranos del vestuario. Son seis: Celso Borges, Óscar Duarte, Bryan Ruiz, Joel Campbell, Yeltsin Tejeda y, por supuesto, Keylor Navas.

Ellos son los únicos que quedan en activo de la Costa Rica de 2014 y que repiten en Qatar. Los más jóvenes son Campbell y Tejeda, de 30 años; el resto está entre los 33 y los 37. Ya no es aquella selección que asombró al mundo intentando traer una buena propuesta de fútbol. Ahora es una más veterana que, sobre todo, defiende muy bien.

Desde el año pasado se ha producido una revolución en Costa Rica. Luis Fernando Suárez ha probado a 77 jugadores, de los cuales 22 han debutado -11 de ellos en eliminatorias- en los últimos 15 meses. El inicio fue duro, pero poco a poco se ha ido asentado la pizarra del entrenador. Al Mundial llega con la selección que quiere.

En el trayecto ha habido baches, como la eliminación ante Canadá en cuartos de la última Copa Oro o el desastre en las primeras siete jornadas de la fase de clasificación para el Mundial. La reacción llegó a tiempo. De sumar 6 puntos de 21 posibles, Costa Rica pasó a obtener 19 de los siguientes 21. El conjunto tico se metió en la repesca, donde pudo contra Nueva Zelanda.

La evolución de Costa Rica en el Mundial y su clasificación para Qatar 2022 David Vicente

Costa Rica solo ha jugado cuatro Mundiales antes y nunca tres seguidos como ahora. Tiene difícil pasar en un grupo en el que tiene a dos favoritas (España y Alemania), pero la ilusión es máxima. Igual que la preparación, en la que Suárez y su cuerpo técnico han puesto mucho mimo en cuanto al análisis de los rivales.

Tanto es así que cada jugador de la selección recibió un USB con información de los 26 futbolistas de España. Ellos lo llaman 'llave maya', un término que se ha convertido casi en el nombre de un operativo para intentar dar la sorpresa de nuevo en un Mundial. En 2014 pasaron primeros en un grupo en el que estaban Uruguay, Italia e Inglaterra, cayendo estas dos últimas eliminadas.

Youstin Salas, internacional de 26 años, desveló esta semana el plan que hasta ahora era secreto: "Nos han dado a cada jugador una 'llave maya' y tenemos los vídeos de cada uno, de cómo juegan". Y parece que tienen claro cómo hay que jugarle a la selección de Luis Enrique: "Hay que tenerles cerca".

También tienen señalado al jugador español con el que más cuidado han de tener: Pedri. "La clave es que piense", dijo Salas. Suárez y su staff han puesto empeño en preparar cada partido, igual que han trabajo con los jugadores el aspecto psicológico para no sentirse inferiores a nadie en el mayor escenario del fútbol mundial.

El equipo tico

España tiene que saber que se encontrará un equipo muy sólido. Tácticamente está muy bien elaborado y llega al Mundial con los conceptos defensivos bastantes claros. Esta Costa Rica se sostiene desde atrás hacia delante, empezando por Keylor. Tienen también su peso los dos centrales, un fijo como Duarte -jugó en Espanyol y Levante- y un Francisco Calvo que es el líder de la zaga.

Costa Rica no marca muchos goles (solo hizo 13 en los 14 partidos de la fase previa), pero encaja aún menos: el equipo tico solo recibió ocho en su camino hasta el Mundial. El que mueve al resto, con y sin balón, es Borges -ex del Deportivo de La Coruña- y arriba su apuesta es Campbell. A la contra tienen peligro.

El once ideal de esta selección cuenta con cinco de los seis que se mantienen desde 2014. El único que no es tan habitual es Bryan Ruiz, que ya tiene 37 años. El héroe de Costa Rica en Brasil (marcó a Italia en grupos y a Grecia en octavos), aún así, podrá tener en Qatar la oportunidad de seguir elevando su legado en su país.

Es tiempo para dar paso también a los jóvenes y hay dos de los que se espera mucho: Jewison Bennette y Anthony Contreras, de 18 y 22 años respectivamente. Ambos forman parte del juego ofensivo de Costa Rica y pueden suponer un peligro para cualquier selección. Fueron claves, especialmente Bennette, en la remontada costarricense en la fase de clasificación.

La evolución de la alineación de Costa Rica desde Brasil 2014 a Qatar 2022 David Vicente

Keylor, leyenda costarricense

Keylor Navas llega a Qatar con 35 años y en su peor momento, al menos a nivel de club, desde hace muchos años. En el PSG definitivamente ha perdido el sitio con Donnarumma y desde que está Galtier no ha jugado ni un solo minuto oficial: "Si no he tenido oportunidades, no es por falta de condiciones o profesionalismo. Tengo la conciencia tranquila", decía esta semana en una entrevista en Cadena SER.

Toda Costa Rica, sin embargo, sigue confiando en su jugador que más lejos ha llegado en la historia. Más incluso que el mítico Paulo Wanchope. En la fase previa fue crucial con varias paradas de mérito y es la piedra angular de ese bloque que protege la portería tricolor frente a todo lo que se ponga por delante.

Luis Fernando Suárez, dirigiendo un entrenamiento de Costa Rica Reuters

Y para cerrar con el seleccionador, Luis Fernando Suárez, de 62 años, tiene también experiencia en los Mundiales. Es su primero con Costa Rica, pero antes llevó a otros dos países de América. En 2006 consiguió el meritorio logro de meter a Ecuador en octavos de final y en 2014 se quedó en la fase de grupos con Honduras.

En una entrevista en FIFA.com este año, Suárez reconoció que "el Mundial es una obsesión" y por esto tuvo "que aceptar el trabajo de Costa Rica". Ganar la repesca a Nueva Zelanda le valió la renovación hasta 2026. Le tocó la responsabilidad de empezar a cerrar el ciclo de un grupo histórico y pasar el testigo a otros chicos, y está cumpliendo.

