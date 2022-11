El gesto que aplaude todo el Mundial: los aficionados de Japón recogen la basura de las gradas

Los aficionados de Japón volvieron a demostrar una vez más que son ejemplares. La selección nipona logró una victoria histórica en el debut del Mundial de Qatar 2022 al doblegar a Alemania con remontada incluida, pero al margen de lo deportivo la otra noticia estuvo en la grada.

Unos cuantos aficionados asiáticos se desplazaron hasta Qatar para ver en directo el primer encuentro de su país en el Mundial, y dejaron una de las imágenes más aplaudidas de lo que va de competición.

Los aficionados de los Samuráis Azules, una vez que terminó el partido, tardaron más de lo habitual en abandonar sus butacas por una buena causa. Con el estadio ya prácticamente vacío, varios de ellos se dedicaron a recoger la basura generada en las gradas por el público asistente.

No dudaron en coger bolsas de basura y, ataviados con sus banderas y camisetas de Japón, comenzaron la recogida de residuos en grupo. Esta iniciativa, pese a que no deja de sorprender y de ser aplaudida por el mundo, no es nueva, ya que ya se pudo ver en los anteriores Mundiales de Rusia 2018 y de Brasil 2014.

Este acto centró las miradas de varios curiosos y por las redes sociales comenzaron a circular las imágenes de los japoneses recogiendo la basura de las gradas del Khalifa International Stadium. "Los japoneses nunca dejamos basura detrás de nosotros, respetamos el lugar", dijo uno de los hinchas nipones.

Una victoria histórica

Japón fue la gran protagonista de la jornada de este miércoles en el Mundial de Qatar. Los nipones derrotaron contra todo pronóstico a Alemania, además remontando el tanto inicial de los germanos, gracias a los goles de Doan y de Asano. De esta forma, dejaron tocados a la selección europea, una de las grandes aspirantes a terminar haciéndose con el título.

Con ese triunfo, los Samuráis Azules suman tres puntos en la primera jornada y se ponen en una situación muy ventajosa para lograr el pase a los octavos de final en un grupo donde España y Alemania eran las grandes favoritas.

