Mbappé ante su Mundial: el 'juguete comprado' por Qatar que no compartirá protagonismo en Francia

Francia es más que nunca de Kylian Mbappé y debuta este martes ante Australia en el Mundial de Qatar (20:00 horas). Campeón del mundo, estrella absoluta sin Karim Benzema y 'ahijado' del país anfitrión bajo el sello PSG. Se espera todo del futbolista nacido en Bondy, un arma de doble filo.

Si se hiciera una encuesta, seguramente saldría que el segundo país donde es más querido Mbappé es Qatar. Al menos según el valor que se le da. El PSG de Nasser Al-Khelaïfi, bajo la sombra del Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, tenía claro que Kylian debía seguir siendo su jugador llegado el Mundial. Costara lo que costara.

Mientras la FIFA empieza a comprobar el fracaso de la cita en Qatar, con pobres entradas a los estadios, Mbappé es de los pocos que lo puede revitalizar. Hace cuatro años fue la revelación en el Mundial de Rusia, ahora se pone el traje de general. Dos países a sus espaldas, igual que ocurrió meses atrás cuando dudó de su futuro.

[Benzema aún puede ser campeón del mundo en Qatar: el dato que daría la estrella al '9' del Madrid]

Esa Copa del Mundo podía haber sido muy diferente para Mbappé si en mayo hubiese tomado otra decisión. Lo tenía todo para fichar por el Real Madrid y a última hora eligió quedarse en París. Fue una decisión, según él, tomada en base a dejar un legado, pero la política y el dinero jugaron un papel crucial.

Mientras su sueño de ganar el Balón de Oro sigue aparcado, Mbappé ya ha superado al resto de futbolistas del mundo en salario. Firmar su nuevo contrato con el PSG le aseguró 72 millones de euros brutos por temporada (2+1) y un bono de firma de 180. Es el primero en ganar más dinero que Leo Messi y Cristiano Ronaldo desde que estos empezaron a dominar este deporte.

Francia y Qatar lo han apostado todo a él. Desde las llamadas de Emmanuel Macron hasta los viajes a Doha de la madre de Kylian -el último un mes antes de la renovación-. Pocas veces se ha puesto tanta responsabilidad sobre un futbolista,

Nada que ver con el rol con el que llegó al anterior Mundial. Entonces se sabía a lo que podía llegar, pero debía demostrarlo. Metió cuatro goles en Rusia, pero en aquella copa compartió protagonismo con Griezmann o Pogba. Ahora la presión es otra, cargando el peso de una Francia llena de bajas.

Responsabilidad añadida

Mbappé aún tiene 23 años -hará los 24 dos días después de la final de Qatar-, pero a su edad Messi o Cristiano ya habían ganado el Balón de Oro. Didier Deschamps, seleccionador francés, analizó así esta semana el momento de su estrella: "Era joven hace cuatro años, ahora lo es un poco menos. Pero ya había hecho cosas importantes entonces y este tiempo le ha permitido progresar y ganar en madurez, aunque tenía mucha. Tiene más reconocimiento mundial", dijo.

Sobre la carga que lleva a cuestas añadió: "Responsabilidad no tiene más a nivel interior, aparte de su capacidad para marcar la diferencia y golear. Lo necesitaremos, igual que hace cuatro años. Forma parte de un colectivo y necesita a ese colectivo, pero tiene que poder ser decisivo en todo momento", explicó.

Mbappé y Deschamps charlan durante un entrenamiento de Francia en Qatar Reuters

Su primer Mundial fue el de la precocidad y este el de la confirmación como astro mundial. En Qatar se convertirá en el jugador con más partidos mundialistas antes de cumplir los 25 años. Lleva 7, uno menos que Messi y los mismos que el brasileño Ronaldo.

Si la suerte le es favorable, puede también colocarse como el que más goles ha marcado con menos de 24 años, una lista que lidera, con 7, Pelé. Necesita tres para igualarle. El primero lo marcó con 19 años el 21 de junio de 2018, frente a Perú, convirtiéndose en el francés más joven en lograrlo en la gran competición de selecciones.

Si Francia renueva el título del Mundial, algo que ninguna selección logra desde la de Brasil de 1962, de la mano de O Rei, se convertirá en el segundo futbolista que levanta dos veces el trofeo sin tener los 25, lo que le colocaría en la estela del brasileño, el único que consiguió tres (1958, 1962 y 1970).

"Soldado en torno a Kylian", así describía el peso de Mbappé un miembro del equipo francés en Qatar citado por L'Équipe. En la concentración se le ha visto sonriente y muy pegado a Deschamps. No ha hablado ante los medios, algo que ya han hecho muchas de las grandes figuras del Mundial. Hasta el momento se le mantiene bajo protección.

Los líos de Kylian

Salir de Qatar como la gran estrella planetaria, lo que no pudo hacer tras la última Eurocopa. Mbappé, que había pasado desapercibido durante el resto de la competición, falló el penalti decisivo de la tanda ante Suiza en octavos de final. Francia fracasó y todo amenazó con derrumbarse para Kylian.

En su última entrevista antes del Mundial, concedida a Sports Illustrated, habló del dolor que sintió tras recibir ataques de todo tipo -incluido racistas- después de aquello: "Sentía que no podía jugar para la gente que piensa que soy un mono. Pensé en no jugar más con la selección. Luego me tomé un tiempo de reflexión con toda la gente que juega conmigo y me animé a seguir", señaló.

[Polémica en Francia por esta canción racista de aficionados argentinos para el Mundial de Qatar]

A Mbappé le está costando huir de las polémicas, especialmente desde que dijo 'no' al Madrid casi como traición. Sobre todo con el PSG, pero también referidas al Mundial. Justo tras renovar dejó un mensaje sobre las selecciones sudamericanas que no gustó. Básicamente, se metió en un berenjenal al decir que Brasil y Argentina no juegan "partidos de nivel" en América y eso las hace menos favoritas.

De momento, Mbappé tendrá que esperar para comprobar el nivel de alguna de las selecciones sudamericanas que compiten en Qatar. Australia, Dinamarca y Túnez son las rivales de Francia en el grupo D. A priori, nada que pueda poner en aprietos a la defensora de la corona.

Tras un periodo de cierto estancamiento en Francia, que curiosamente se ha dado desde la vuelta de Benzema a la selección, Mbappé coge el timón. Y está en plena forma. Su inicio de temporada con el PSG está siendo el mejor de su carrera: 19 goles y 5 asistencias en 20 partidos.

En Qatar, sin Benzema, también sin Messi y Neymar a su lado, sin la sombra de Haaland. Todo el protagonismo para él. Es la hora de Mbappé. Es su Mundial. Al menos sobre el papel.

Sigue los temas que te interesan