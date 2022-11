Polémica en Francia: "Algunos de sus jugadores están muy felices con la salida de Benzema"

La baja de Karim Benzema por lesión ha sacudido la concentración de Francia en el Mundial de Qatar. El Balón de Oro se marchó a Madrid el domingo, a dos días del debut de su selección en el torneo. La actual campeona se queda sin una de sus grandes estrellas, aunque hay cierta polémica alrededor de este asunto.

Diego Lugano, exfutbolista uruguayo que jugó en el PSG y en el Málaga, entre otros equipos, lanzó unas declaraciones un tanto polémicas sobre la salida de Benzema de la concentración. Lanzó un dardo al grupo francés, al que comparó con los de las principales selecciones sudamericanas.

Lugano cree que la baja del '9' del Real Madrid no ha golpeado dentro del vestuario galo: "Tengo la certeza, porque fui compañero de algunos -internacionales de Francia-, de que están muy felices con la salida de Benzema", dijo en ESPN Brasil comentando la noticia de su lesión.

"Esto no pasarían nunca en Uruguay, Brasil o Argentina... Depende mucho de la forma en que el equipo fue armado y en el cuidado que el entrenador tiene con los perfiles de jugadores, no solamente técnicos, sino de personalidad. Tiene mucho que ver con eso", añadió el que fuera internacional por Uruguay y se retiró en 2018.

Karim Benzema abandonó a primera hora de la mañana de este domingo Qatar con destino a Madrid, tras haberse visto obligado a darse de baja del Mundial por una lesión muscular.

El jugador tomó el vuelo QU149 de la compañía Qatar Airways a las 8:08 horas del emirato (5:08 GMT) que aterrizó en la capital española en torno a las 13:33 hora local (14:33 GMT), según informó la edición digital del diario L'Équipe.

El día que regresó a los entrenamientos colectivos, tras sufrir molestias en la pierna izquierda, el jugador sufrió un desgarro a la altura del cuádriceps de esa misma pierna, lo que le impidió disputar su segundo Mundial, tras haberlo hecho en el de Brasil.

El mensaje de Benzema

"En mi vida nunca me he rendido, pero esta noche tengo que pensar en el equipo, como siempre he hecho, así que la razón me dice que deje mi lugar a alguien que pueda ayudar a nuestro grupo a hacer un gran Mundial", escribió, de madrugada, el jugador en las redes sociales.

La resonancia magnética a la que fue sometido reveló un desgarro en el cuádriceps izquierdo que precisa de un tiempo de convalecencia de tres semanas, según el comunicado emitido el sábado por la noche por la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

