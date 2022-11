Benzema aún puede ser campeón del mundo en Qatar: el dato que daría la estrella al '9' del Madrid

Karim Benzema tuvo que abandonar Qatar por lesión. La noticia de la baja del delantero del Real Madrid no tardó en dar la vuelta al planeta. Así como también que Didier Deschamps decidió no reemplazarle en la convocatoria de la selección de Francia, como sí pasó, por ejemplo, con Christopher Nkunku.

Este detalle cobra ahora una especial relevancia. Al formar parte de esa convocatoria de Les Bleus para la FIFA, si Francia acaba revalidando su condición de campeona en el Mundial de Qatar, el '9' del Real Madrid podría recibir la estrella al igual que el resto de convocados de su país.

Benzema no sería el primero en ganar un Mundial sin haber disputado ni un solo minuto. Hay más ejemplos, incluso en España con Pepe Reina, aunque en estos casos, los futbolistas no jugaron por decisión técnica. Esto es algo que no ocurre en otras competiciones como la Champions League.

En el caso de las competiciones de la UEFA, el máximo organismo del fútbol europeo no reconoce como ganadores de un torneo a aquellos jugadores que no hayan disputado ni un minuto en los partidos de su equipo. Por ejemplo, Isco Alarcón no jugó con el Real Madrid en la pasada edición de la Champions, por lo que según estos cánones no es reconocido como campeón de Europa en la temporada 2022/2023.

Otros casos

Como ya se ha mencionado, otros futbolistas también pueden presumir de ser campeones del mundo aunque en realidad nunca llegasen a jugar ni siquiera un minuto durante un Mundial. Ese es el caso de Pepe Reina con la selección española en Sudáfrica 2010.

Además del veterano portero, también otra leyenda del deporte rey ganó un Mundial sin jugar. Este no es otro que Ronaldo Nazário. El considerado por muchos como el mejor delantero centro de todos los tiempos tiene en su palmarés dos campeonatos del mundo. Uno, el de 1994. Otro, el de 2002.

Fue en el primero de ellos, en el Mundial de 1994, cuando un Ronaldo de 20 años y prácticamente desconocido ganó con la selección de Brasil la copa del mundo sin disputar ni un minuto con la Canarinha en aquella edición. Otro que tiene dos estrellas, pero en uno de los Mundiales no jugó es el argentino Daniel Pasarella.

Además, Pasarella tiene el honor de ser el único futbolista de Argentina que ha ganado dos Copas del Mundo, en 1978 y 1986. En esta última fue en la que no jugó, pero sí que formó parte de la convocatoria de la Albiceleste. Franco Baresi también ganó el Mundial de 1982 con la selección de Italia sin jugar.

La lesión de Benzema

El jugador del Real Madrid llegó al Mundial de Qatar sin estar en su mejor tono físico. El inicio de temporada 2022/2023 ha sido muy complicado para él, con muchos partidos fuera de juego por las lesiones o molestias físicas. La Copa del Mundo se vio como una oportunidad perfecta para dejar todo esto atrás, pero acabó cayendo lesionado de nuevo.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) confirmó que la resonancia magnética a la que fue sometido Benzema reveló un desgarro en el cuádriceps izquierdo que precisa de un tiempo de convalecencia de tres semanas. Una noticia que cayó como un auténtico jarro de agua fría.

"En mi vida nunca me he rendido, pero esta noche tengo que pensar en el equipo, como siempre he hecho, así que la razón me dice que deje mi lugar a alguien que pueda ayudar a nuestro grupo a hacer un gran Mundial", escribió Karim Benzema en sus redes sociales al conocerse la triste noticia.

