Gareth Bale: "Estoy al cien por cien para el Mundial de Qatar"

La selección de Gales se estrena en el Mundial de Qatar el lunes 21 de noviembre ante Estados Unidos. Los Dragones Rojos tienen en Gareth Bale a su gran referente y el extremo llega a la cita al "cien por cien". Al menos eso ha asegurado el propio futbolista antes del comienzo del torneo.

El estado de forma del 'Expreso de Cardiff' es la gran incógnita que ha rodeado a Gales por la Copa del Mundo. Y es que el último partido al completo que disputó el jugador data del pasado 25 de septiembre. Precisamente, un duelo que jugó con su selección, ante Polonia, de la UEFA Nations League.

Después de eso, tan solo ha estado en un terreno de juego durante 5 minutos con Los Angeles FC y 23' en la final de la MLS Cup, que acabó ganando su equipo para hacerse con el título. Sin embargo, Bale despeja las dudas sobre cómo se encuentra de cara al Mundial de Qatar.

Gareth Bale, con la selección de Gales Reuters

"Estoy al cien por cien y listo para comenzar", ha asegurado Bale. Un momento histórico para la selección de Gales, ya que los Dragones Rojos no participan en un Mundial de fútbol desde el año 1958. En la fase de grupos, se enfrentarán a la citada Estados Unidos, además de a Inglaterra e Irán.

Semanas complicadas

El ex del Real Madrid se encuentra listo para poder darlo todo con Gales. De hecho, ha afirmado que no habrá ni un solo problema si tiene que jugarlo todo: "Si tengo que jugar 90 minutos en tres partidos no hay problema. Estoy en forma y listo. Si tengo que jugar tres partidos completos, los jugaré".

Pese a estas sensaciones apenas unos días antes de su estreno en el Mundial de Qatar, Bale ha reconocido que en los últimos meses las cosas no han sido tan fáciles. El miedo a lesionarse ha estado muy presente en su día a día, sobre todo cuándo veía caer a otros futbolistas que iban cayendo lesionados y que, más tarde, se confirmaba que no podrían jugar la Copa del Mundo entre noviembre y diciembre.

"Las últimas tres o cuatro semanas han sido difíciles, sobre todo cuando escuchas sobre otros jugadores que han tenido lesiones y se van a perder la Copa del Mundo. He estado hablando con mis compañeros y los que jugaban este fin de semana me han dicho que era complicado mentalmente. Solo podías rezar para no tener una lesión y perderse un evento tan importante como este", ha sentenciado el '11'.

