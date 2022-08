Deschamps cierra la puerta de la selección de Francia a Zidane

El nombre de Zinedine Zidane ha sido uno de los más comentados dentro del planeta fútbol por su vinculación con la selección de Francia y con el Paris Saint-Germain. Finalmente, el ex del Real Madrid se decantó por esperar a su combinado nacional. Este 2022 es año de Mundial, pero después no se sabe qué pasará con el banquillo de los galos, ahora ocupado por Didier Deschamps.

Sobre ello ha hablado el actual seleccionador francés en una entrevista que ha concedido a Le Parisien. Deschamps ha destacado que hoy por hoy el banquillo de Les Bleus no está disponible. "Siempre he puesto a la selección de Francia por encima de mí, por encima de todo. Hoy el lugar no está libre, ya que lo ocupo con mi staff. Después, cada uno tiene la libertad de decir lo que quiere y como quiere. En mí, no tiene ningún impacto", ha afirmado.

Fue el propio 'Zizou' el que alimentó, en parte, los rumores con declaraciones como esta. "No he terminado con Les Bleus", dijo en L'Équipe. También Le Graët se refirió a este esperado momento por los franceses: "Es un hombre al que aprecio, no vamos a definir su trayectoria como jugador ni como entrenador. Zidane llegará algún día a la selección francesa. ¿Cuándo? No lo sé".

Paul Pogba

Didier Deschamps no se ha olvidado de otro de los nombres propios de la actualidad en la selección de fútbol de Francia. Paul Pogba ha decidido no pasar por quirófano después de que se le diagnosticase una lesión en el menisco de su rodilla derecha. Operarse suponía que el mediocentro galo no podría disputar el Mundial de Qatar 2022.

Paul Pogba, en un partido de la selección de Francia AFP7 / Europa Press

"Su participación en el Mundial de hoy no está en entredicho", ha asegurado el seleccionador francés. Los plazos de recuperación de Pogba apuntan a que solo tendría que estar cinco semanas alejado de los terrenos de juego. Después ya podría volver a jugar con la Juventus de Turín, equipo al que regresó este verano tras su último paso por el Manchester United.

[Se acabó el culebrón Paul Pogba: el centrocampista regresa a la Juventus de Turín]

"Hablamos de jugadores muy demandados. Dos 'ejecutivos' (Pogba y Kanté) que han tenido mucha experiencia. Líderes. Es importante que estén ahí, pero nunca estamos seguros. De ahí la necesidad de preparar a los jugadores más jóvenes. Obviamente estoy en contacto con Paul. Su participación en la Copa del Mundo hoy no está en duda", ha sentenciado Deschamps sobre Pogba.

Sigue los temas que te interesan