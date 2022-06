Zidane se deja querer por Francia: "No he terminado con la selección nacional"

Pero el entrenador francés también hizo repaso de lo que fue su también exitosa carrera como jugador, empezando por el Mundial que ganó en 1998. "Cualquier jugador de élite aspira a vivir momentos como ese contra Brasil. Aimé Jacquet, el seleccionador, me dijo que tendría oportunidades de marcar a balón parado porque nuestro rival defendía en zona, no al hombre, y no eran muy altos. Era cierto: marqué en dos ocasiones. Fue una noche fabulosa y una suerte poder vivirlo con nuestras familias", recordó.

Mención aparte merece todo lo que pasó en el Mundial de 2006, donde Francia fue subcampeona y Zidane dejó una actuación antológica ante Brasil en cuartos de final. "Técnicamente aquel partido fue perfecto. Pero no fui el único. Todos estuvimos muy bien", contó.

Final amargo

En la final, Zidane marcó de penalti a lo panenka, un riesgo que acabó saliendo bien: "¿Un gesto de locura? No lo creo. Me dije a mí mismo que quedaba mucho partido por delante. Aquel penalti fue en el minuto siete u ocho. Tardé unos segundos en decidir cómo iba a lanzarlo. Enfrente tenía a un portero que me conocía perfectamente y tuve que inventarme alguna cosa", explicó Zidane.

Sin embargo, Zidane fue expulsado en la prórroga de la final y Francia acabaría perdiendo en los penaltis. "Creo que Lizarazu es el único que me hubiera podido contener en aquel momento (el cabezazo a Materazzi). Hubiera sido importante que estuviera conmigo, a mi lado, pero no se puede volver al pasado. No estoy orgulloso de lo que hice, pero forma parte de mi carrera. Siempre hay momentos complicados y ese fue uno de esos", sentenció.