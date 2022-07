Se acaba el culebrón Pogba: el francés vuelve a la Juventus de Turín

A sus 29 años Pogba ha vuelto al equipo que le llevó al estrellato, la Juventus de Turín. El futbolista francés desembarca en el equipo del que se marchó en 2016 camino a Inglaterra. En el Manchester United se esperaba que Pogba confirmase lo que prometía que iba a ser, uno de los mejores centrocampistas del mundo.

Seis temporadas después se puede decir que no fue así y que el fichaje de Pogba por los 'red devils' fue un fracaso, el equipo de Manchester lleva años navegando a la deriva y Pogba no fue la solución. En su tiempo en el United (del que fue canterano) ha ganado dos títulos, pero siempre ha estado alejado de los grandes equipos ingleses del último lustro: Liverpool, Chelsea y Manchester City.

Así, se puede decir que el negocio para la Juventus ha sido redondo. Le contrató en 2012 del propio United cuando tenía 19 años, le hizo crecer y ser pieza clave de una Juve que reinó en Italia y a punto estuvo de hacerlo en Europa en varias ocasiones. El propio Pogba decidió salir de Italia y volvió a Manchester dejando 105 millones de euros más bonus en las arcas bianconeras, un negocio redondo.

Paul Pogba, durante el calentamiento del Manchester United Reuters

Por si fuera poco, la contratación de nuevo del francés con la 'Vecchia Signora' ha sido gratis, ya que acababa contrato en junio con el United. El equipo de Allegri refuerza así su mediocampo con Pogba (que además se ha recortado el sueldo a la mitad y cobrará 8 millones netos) y con Di María, que también ha acabado contrato con el PSG.

Ciertamente la carrera de Pogba ha ido de más a menos. El campeón del mundo con Francia en 2018 esperaba tener a muchos de los grandes clubes del continente tras él este verano, pero el único que ha mostrado interés real ha sido la Juventus. El Paris Saint Germain preguntó por él, pero sus pretensiones económicas espantaron al club parisino, que ya tiene disparada la masa salarial.

[Paul Pogba se confiesa sobre su depresión: "¿Por qué si ganas dinero tienes que ser feliz siempre?"]

El Real Madrid sí que tanteó en el pasado el fichaje del futbolista, sobre todo porque era del gusto de Zidane, pero en el club no veían claro un desembolso tan grande en un jugador que no acabó de explotar. Una vez se fue Zidane, en el club descartaron la posibilidad de fichar al nuevo '10' de la Juve a pesar de que no tendrían que haber pagado un traspaso.

El Madrid elige a Tchouameni

En cambio, el Madrid ha optado por otra opción, Aurelien Tchouameni. Con la posición de Pogba cubierta con Modric, Kroos, Valverde, Camavinga o Ceballos, Ancelotti necesitaba un mediocentro defensivo puro que doblara la posición de un Casemiro sin recambio natural.

El Madrid apostó fuerte pro Tchoaumeni que, con 22 años, ha dejado 80 millones de euros en la caja del Mónaco. Así, el Real Madrid cierra su centro del campo y da por finiquitado el culebrón Pogba que en el pasado llenó portadas por el interés que tenía en él el equipo madridista.

Sigue los temas que te interesan