El bulo sobre el Mundial de Qatar 2022: no hay pena de cárcel por lucir la bandera LGTBIQ+ en el país

La polémica por los derechos LGTBIQ+ en Qatar ha reavivado un bulo que afecta al Mundial de fútbol. Ningún portavoz de la organización de la Copa del Mundo ha realizado estas supuestas declaraciones que se han viralizado en los últimos días: "Quien luzca la bandera LGTBIQ+ será arrestado por siete u 11 años". Es más, un portavoz de la FIFA explica que los símbolos que apoyen esta causa podrán mostrarse tanto dentro como fuera de los estadios.

La homosexualidad sigue siendo ilegal en Qatar, pero se ha querido aprovechar la popularidad que cogieron en Inglaterra los avisos a los aficionados que viajen al Mundial sobre que habrá condenas de hasta siete años de cárcel para aquellos que mantengan un encuentro sexual fuera del matrimonio. Nasser Al-Khater, presidente del comité organizador del Mundial, confirmó en la CNN en diciembre de 2021 que los seguidores LGTBIQ+ podrán viajar al país y asistir a los partidos sin consecuencias, aunque "las manifestaciones de afecto públicas están mal vistas, independientemente de la orientación sexual".

Desde la Embajada de Qatar en Madrid y la organización del Mundial dejan claro que esas supuestas declaraciones no existen. El general Abdulaziz Abdullah Al Ansari, jefe del Comité de Operaciones de Seguridad y Protección, sí explicó en Associated Press en abril de 2022 que si le quita "a un aficionado la bandera del arcoíris" es "para protegerlo", porque no podía "garantizar el comportamiento de todo el pueblo": "le diré que no hay necesidad de levantar esa bandera en este momento".

El tuit de la discordia.

Todo comenzó con un tuit el 25 de junio de una cuenta que ya está suspendida. No se especificaba qué portavoz del Mundial había hecho las supuestas declaraciones, pero se incluía una fotografía de Hassan Al-Thawadi, secretario general del Comité de Organización y Legado de los proyectos del Mundial FIFA 2022, durante el congreso de la FIFA del pasado mes de marzo. En esa cita no había hecho ningún tipo de referencia a la cuestión LGTBIQ+, pero es que tampoco lo ha hecho en ninguna entrevista, aparición pública o comunicado en este 2022.

El Daily Star publicó el 17 de junio una información sobre Mansoor Al Ansari, secretario general de la Asociación de Fútbol de Qatar. En ella se dice que "está considerando prohibir las banderas LGTBIQ+ durante el Mundial", pero EL ESPAÑOL no ha podido confirmar tal información. Tampoco hay comunicados que puedan afirmarlo. La FIFA, que está por encima de la federación nacional, expresó en 2020 que en el país "sería bienvenido" cualquier tipo de manifestación pública a favor del movimiento.

De esta forma, cualquier jugador que decida lucir el brazalete de capitán arcoíris tendrá que recibir la aprobación de la FIFA, una cuestión que no tendrá que ver con Qatar. Durante la pasada Eurocopa, la UEFA abrió un expediente a Manuel Neuer por llevarlo. No tardaron en echarse para atrás. Es más, durante el Alemania - Inglaterra, el portero y Harry Kane también lo portaron para apoyar la causa LGTBIQ+. Por otro lado, el organismo continental no permitió que Múnich iluminara el Allianz Arena con los colores del colectivo.

El bulo del que se han hecho eco varios medios ha provocado comentarios políticos en España. Íñigo Errejón, portavoz de Más País, ha pedido que la selección española de fútbol vista los colores arcoíris durante el Mundial de Qatar. Según su opinión, la Selección daría "un ejemplo" si incluyera en su equipación algún detalle que reivindique los derechos LGTBIQ+ durante la cita más importante de este deporte. Además, expresó que supone un "peligro" celebrar competiciones en "dictaduras religiosas que no respetan los derechos humanos".

