España - Rusia en vivo y en directo: la 'Roja' se adelanta primero

David de Gea, de momento, no ha tenido que realizar ninguna parada. Se van a cumplir 20 minutos de partido y Rusia no ha sido capaz de poner el problemas a la defensa española. Mucho mejor la 'Roja' en estos primeros minutos. Más ordenada, más solvente y más segura. Esto ya es otra cosa. No tiene nada que ver con lo ocurrido contra Marruecos, Irán o Portugal.