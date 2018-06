Simeone, contundente con Argentina y Messi en un audio viral

El severo tropiezo de Argentina contra Croacia en el Mundial de Rusia este jueves (0-3) ha provocado un cisma de dimensiones considerables en el país. El clamor popular contra la Albiceleste se ha hecho notar especialmente en las redes sociales, con numerosos insultos hacia los jugadores y el seleccionador, Jorge Sampaoli. Sin embargo, también hay voces autorizadas que han querido valorar la debacle argentina. Es el caso del entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone.

El audio viral de Simeone sobre Argentina

En un audio filtrado esta madrugada, uno de los candidatos que ha sonado con más fuerza para convertirse en el nuevo entrenador nacional comenta el partido de Argentina supuestamente con su ayudante en el banquillo rojiblanco, Germán 'Mono' Burgos. De hecho, menciona varias veces el nombre de su interlocutor durante la grabación, repleta de contundencia.

"Lo que está pasando en estos momentos es lo que le pasó a la selección durante estos últimos cuatro años, desgraciadamente. Anarquía, no liderazgo de parte de la dirigencia ni de parte de los que conducen… Yo veo que el equipo está perdido", arranca Simeone. Él considera que "el partido de Islandia" habría que "haberlo jugado contra Croacia", quedándose con "el arranque del partido".

"Te aclaro que hoy en el vestuario se están agarrando a trompadas en este instante. Alguien se tiene que pelear. Dejate de hinchar las bolas, loco, dale. El equipo está mal. Está mal", sigue el Cholo en la misma línea. Y, aun así, todavía mantiene la esperanza de que Argentina logre el pase a los octavos de final del torneo mundialista.

"Es Argentina y yo creo, y espero no errarle, que va a pasar. Va a pasar porque Nigeria le va a ganar a Islandia y ahí vas a tener la posibilidad vos de, ganándole a Nigeria, pasar. Siempre y cuando Islandia no gane contra Croacia, porque ahora dependés de Islandia, que no gane ninguno de los dos partidos", considera Simeone.

Algunas de sus palabras más críticas van dirigidas hacia el portero titular de la selección argentina, un Willy Caballero cuyo error garrafal en el primer gol croata empezó a señalar el camino de la derrota. "El arquero, decime la verdad: lo había hecho ya, Germán. Lo hizo contra España, lo hizo contra Italia, que se fue al lado del palo, y yo te comenté: ‘Es una lástima que no le hagan el gol para que se den cuenta de que si la cagás en el Mundial es gol’", expone sobre el guardameta del Manchester City.

Simeone tampoco se queda corto con sus reflexiones sobre Sampaoli: "Todos decimos siempre que los futbolistas son lo más importante de este juego. Pero serán el 60%, no el 90%, porque cuando los entrenadores la cagamos, seguro que es peor que cuando la cagan los jugadores. Entonces el entrenador quiere decir que participa mucho en todo esto".

Aunque quien peor parado sale en el audio es Leo Messi. Palabras mayores. "Es muy bueno, pero te aclaro que es muy bueno porque está recontraacompañado de extraordinarios futbolistas". Simeone concluye con una pregunta, cuanto menos, valiente. Y más en su país: "Si vos tuvieras que elegir entre Messi y Ronaldo, para un equipo normal, ¿a quién elegirías?". El silencio valorativo del técnico rojiblanco dice mucho. Muchísimo.