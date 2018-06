La unidad de España para salvar el Mundial de la ilusión y el peligro

15 de junio, 20:00 horas, Estadio Olímpico de Sochi, Portugal. Desde que en diciembre se celebró el sorteo del Mundial 2018, España ya sabía cuándo, dónde y contra quién debutaría en la gran cita del fútbol. Al torneo había llegado de forma brillante y con unas grandes sensaciones que, sin embargo, esta semana, ya en la concentración de Rusia, se han dinamitado por el cambio del banquillo.

España juega al fin en el Mundial y lo hace en el momento menos adecuado. Quizá ahora desde la selección se desearía que el estreno tardara tres días más. No ha habido tiempo aún para sobreponerse a la destitución de Lopetegui y al nombramiento de Hierro, un parche que tiene el objetivo de no tirar el trabajo realizado hasta ahora. Lo que queda es una cuestión de orgullo de los futbolistas, que son los que tienen que sacar adelante una situación muy difícil. Todo empieza por la unidad, sin grietas en un vestuario tan distinto.

La selección española se juega este viernes, a priori, el primer puesto de grupo, ya que su debut es ante la única selección que puede hacer sombra por esa plaza. Portugal, la actual campeona de Europa, llega a Rusia con un equipo descompensado y flojo, pero con la gran amenaza de Cristiano Ronaldo. Y una buena versión del crack del Real Madrid, mezclada al desconcierto de España, puede hacer daño.

Sergio Ramos, Busquets y Jordi Alba en el entrenamiento de España. REUTERS

Después de la tempestad, por ahora, no ha llegado la calma. La sombra del despido de Lopetegui es larga. Con los jugadores en contra, a dos días del inicio, Luis Rubiales quiso demostrar su poder tomando la decisión más radical de todas las que se podrían imaginar. Descabezó a España y lanzó un mensaje desestabilizador para lo que queda.

En el plano deportivo, no se espera que Fernando Hierro vaya a cambiar de golpe lo trabajado por Lopetegui. Al contrario, al nuevo entrenador le toca respetar la herencia de Julen, gestionarla para no empeorarla y vivir de sus rentas. Él mismo lo dijo en la rueda de prensa previa: "Tenemos que respetar el trabajo de estas semanas", dijo Hierro. Un Mundial no es el día a día de un club, todo está preparado y estudiado de antemano, también la táctica de tu equipo. La selección se aferra ahora a sus jugadores, aquellos que eligió Lopetegui pero que por responsabilidad y profesional se ponen a las órdenes de Hierro... o de ellos mismos. La unidad es la base de todo.

Estará De Gea en la portería. Es incuestionable el meta del Manchester United. Le acompañarán Ramos y Piqué en el centro de la zaga, Jordi Alba a la izquierda y presumiblemente Nacho a la derecha. Lopetegui perfiló al jugador del Real Madrid como sustituto del lesionado Carvajal, por lo que la lógica dice que Hierro respetará lo preparado.

Fernando Hierro y Albert Celades. EFE

La duda estará en el acompañante de Busquets. Thiago o Koke se juegan el puesto, con más opciones para el rojiblanco. Iniesta, Silva e Isco son irreemplazables en la línea de ataque y los tres estarán acompañados por un '9', referencia atacante de una España con alarmante falta de gol. Diego Costa se perfila como titular.

La selección se renovó por completo con Julen Lopetegui, que trabajó estos dos años con el principal objetivo de recuperar a 'La Roja', que venía de los fracasos en el Mundial 2014 y la Eurocopa 2016. Él cumplió y dejó una España invicta y que volvió a tener el cartel de favorito, papel que ahora no se sabe muy bien si se tiene o no, porque todo se ha revolucionado con la destitución de Lopetegui y el nombramiento de Fernando Hierro.

Si bien es muy importante comenzar el Mundial con victoria, porque supone vivir con tranquilidad en los próximos partidos, así como el aspecto anímico, España tiene el recuerdo de la derrota en el primer partido ante Suiza en el Mundial 2010 que después acabó ganando. No todo se decide este viernes, pero la situación actual de 'La Roja' lleva a pensar que un tropiezo ante Portugal puede avanzar una catástrofe. Además, el camino hacía las rondas importantes (semifinales por ejemplo) es mucho más sencillo acabando en primer lugar.

Arranca el Mundial de España. Sin Lopetegui. Con orgullo, que es lo que queda. Como dijo Ramos, por un país, por un escudo, por unos colores, por una afición. La responsabilidad y el compromiso como base y la unidad por encima todo. Arranca 'La Roja'. Crucen los dedos.