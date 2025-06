Estos son los 12 estadios en los que se jugará el Mundial de Clubes 2025: entre 20.000 y 88.000 espectadores

El Mundial de Clubes 2025 marcará un antes y un después en el fútbol internacional al ser la primera edición del torneo con 32 equipos, desarrollándose del 14 de junio al 13 de julio íntegramente en Estados Unidos.

La competición se jugará en 12 estadios ubicados en 11 ciudades, siendo Orlando la única con dos recintos: el Camping World Stadium y el Inter&Co Stadium.

Entre los estadios más destacados se encuentran el Rose Bowl de Pasadena, con 88.000 asientos, el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con 82.500, y el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con 75.000.

Este último acogerá partidos de gran nivel como Chelsea vs. Los Angeles FC o Manchester City vs. Al Ain.

También se destacan el Bank of America Stadium de Charlotte, que recibirá encuentros como Real Madrid vs. Pachuca, y el TQL Stadium de Cincinnati, donde se verán duelos como Bayern Munich vs. Auckland City.

El Hard Rock Stadium de Miami será la sede del partido inaugural, mientras que el MetLife Stadium acogerá la gran final, además de una semifinal y un cuarto de final.

La mayoría de los estadios ya tienen experiencia en eventos internacionales, como la Copa América y el Mundial de 2026, lo que garantiza un alto estándar organizativo.

Con capacidades que oscilan entre 20.000 y 88.000 espectadores, esta distribución geográfica y de aforos permite un alcance masivo y heterogéneo, consolidando a Estados Unidos como epicentro del fútbol mundial en 2025.

Estadio Ciudad (Estado) Capacidad MetLife Stadium East Rutherford, Nueva Jersey 82.500 Mercedes-Benz Stadium Atlanta, Georgia 75.000 Bank of America Stadium Charlotte, Carolina del Norte 75.000 TQL Stadium Cincinnati, Ohio 26.000 Rose Bowl Pasadena, California 88.000 Hard Rock Stadium Miami Gardens, Florida 65.000 GEODIS Park Nashville, Tennessee 30.000 Camping World Stadium Orlando, Florida 60.000 Inter&Co Stadium Orlando, Florida 25.500 Lincoln Financial Field Filadelfia, Pensilvania 67.000 Lumen Field Seattle, Washington 68.000 Audi Field Washington, D.C. 20.000

MetLife Stadium Real Madrid

MetLife Stadium (East Rutherford, Nueva Jersey)

El MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, tiene una capacidad para 82.500 espectadores y fue inaugurado en 2010. Es el único estadio de la NFL compartido por dos equipos: los Giants y los Jets.

Ha albergado eventos destacados como el Super Bowl XLVIII y la final de la Copa América Centenario. En el Mundial de Clubes 2025 será una de las sedes principales, acogiendo los partidos de grupo entre Palmeiras, Porto y Al Ahly (15, 19 y 23 de junio), además de ser el escenario elegido para la gran final del torneo, consolidando su papel clave en la competición.

Mercedes Benz Stadium Reuters

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Georgia)

El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con capacidad para entre 71.000 y 75.000 espectadores, fue inaugurado en 2017 como sustituto del Georgia Dome.

Es sede de los Atlanta Falcons (NFL) y Atlanta United (MLS), y ha acogido eventos como el Super Bowl LIII y la final de la MLS Cup 2018. También será una de las sedes del Mundial de 2026.

En el Mundial de Clubes 2025 albergará destacados encuentros de fase de grupos como Chelsea vs. LAFC, Inter Miami vs. Porto y Manchester City vs. Al Ain, además de dos partidos de octavos de final y uno de cuartos, consolidando su protagonismo en el torneo.

Bank of America Stadium Reuters

Bank of America Stadium (Charlotte, Carolina del Norte)

El Bank of America Stadium, ubicado en Charlotte y con capacidad para 74.867 espectadores, fue inaugurado en 1996 como Ericsson Stadium. Actualmente es la sede de los Carolina Panthers (NFL) y del Charlotte FC (MLS).

A lo largo de los años ha albergado partidos internacionales y finales universitarias. En el Mundial de Clubes 2025 será escenario de grandes encuentros como Real Madrid vs. Pachuca y Benfica vs. Bayern Munich.

Además, acogerá dos partidos de octavos de final (28 y 30 de junio), lo que lo convierte en una sede clave dentro del desarrollo de la competición.

TQL Stadium

TQL Stadium (Cincinnati, Ohio)

El TQL Stadium, ubicado en Cincinnati y con capacidad para 26.000 espectadores, fue inaugurado en 2021 y es la sede del FC Cincinnati (MLS).

Se distingue por su diseño moderno y su excelente acústica, que lo convierte en uno de los recintos más innovadores de la liga.

Durante el Mundial de Clubes 2025 albergará varios partidos de fase de grupos, incluyendo enfrentamientos como Bayern Munich vs. Auckland City, Pachuca vs. Salzburg, Mamelodi Sundowns vs. Borussia Dortmund y Borussia Dortmund vs. Ulsan HD, consolidándose como una de las sedes más activas en la primera etapa del torneo.

Rose Bowl Reuters

Rose Bowl (Pasadena, California)

El Rose Bowl, situado en Pasadena y con una capacidad de 88.000 espectadores, es uno de los estadios más emblemáticos de Estados Unidos.

Inaugurado en 1922, ha sido sede de eventos históricos como la final del Mundial 1994, los Juegos Olímpicos y la Copa América 2016.

En el Mundial de Clubes 2025 acogerá partidos destacados de la fase de grupos, incluyendo los enfrentamientos entre PSG y Atlético Madrid, PSG vs. Botafogo y Atlético Madrid vs. Botafogo, confirmando su relevancia como una de las sedes más prestigiosas del torneo.

Hard Rock Stadium Reuters

Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Florida)

El Hard Rock Stadium, ubicado en Miami Gardens y con capacidad para 65.000 espectadores, fue inaugurado en 1987 y ha sido renovado en varias ocasiones.

Es la sede de los Miami Dolphins (NFL) y ha acogido múltiples Super Bowls y encuentros internacionales.

En el Mundial de Clubes 2025 será escenario del partido inaugural entre Inter Miami y Al Ahly, además de otros dos duelos del equipo local frente a Porto y Palmeiras.

También recibirá dos encuentros de octavos de final (29 de junio y 1 de julio), posicionándose como una de las sedes clave del torneo.

Lumen Field

Lumen Field (Seattle, Washington)

El Lumen Field, ubicado en Seattle y con capacidad para 68.000 espectadores, fue inaugurado en 2002 y es la sede de los Seattle Seahawks (NFL) y Seattle Sounders (MLS).

Es famoso por su ambiente vibrante y su excelente acústica, considerada una de las mejores del país.

En el Mundial de Clubes 2025 será escenario de los tres partidos del equipo local: Botafogo vs. Seattle Sounders, Seattle Sounders vs. Atlético Madrid y Seattle Sounders vs. PSG, lo que lo convierte en un punto neurálgico de la fase de grupos del torneo.

Lincoln Financial Field

Lincoln Financial Field (Filadelfia, Pensilvania)

El Lincoln Financial Field, situado en Filadelfia y con capacidad para 67.000 espectadores, fue inaugurado en 2003 y es la sede de los Philadelphia Eagles (NFL).

A lo largo de los años ha albergado partidos internacionales de fútbol y grandes conciertos.

En el Mundial de Clubes 2025 será escenario de uno de los encuentros de octavos de final, específicamente el duelo entre el primero del Grupo A y el segundo del Grupo B, programado para el 28 de junio, aportando su infraestructura de primer nivel al desarrollo del torneo.

Camping World Stadium Reuters

Camping World Stadium (Orlando, Florida)

El Camping World Stadium, ubicado en Orlando y con capacidad para 60.000 espectadores, fue inaugurado en 1936 y ha sido renovado en varias ocasiones.

Es un recinto multifuncional que acoge eventos deportivos y conciertos de gran escala.

En el Mundial de Clubes 2025 albergará un partido de octavos de final, específicamente el cruce entre el primero del Grupo G y el segundo del Grupo H, programado para el 30 de junio, consolidando su papel dentro de las sedes del torneo.

Inter&Co Stadium Reuters

Inter&Co Stadium (Orlando, Florida)

El Inter\&Co Stadium, ubicado en Orlando y con capacidad para 25.500 espectadores, fue inaugurado en 2017 y es la sede del Orlando City SC (MLS).

Aunque aún no se han confirmado los partidos que acogerá durante el Mundial de Clubes 2025, el estadio forma parte de las sedes oficiales del torneo.

Su inclusión destaca la relevancia del fútbol en la ciudad y refuerza la apuesta por recintos modernos y especializados para este tipo de competiciones.

GEODIS Park Reuters

GEODIS Park (Nashville, Tennessee)

El GEODIS Park, ubicado en Nashville y con capacidad para 30.000 espectadores, fue inaugurado en 2022 y es el estadio de fútbol específico más grande de Estados Unidos.

Es la sede del Nashville SC (MLS) y destaca por su diseño moderno enfocado exclusivamente en el fútbol.

Aunque aún no se han confirmado partidos concretos para el Mundial de Clubes 2025, el estadio ha sido incluido como una de las sedes oficiales del torneo, lo que resalta su importancia en el crecimiento del fútbol en el país.

Audi Field Reuters

Audi Field (Washington, D.C.)

El Audi Field, ubicado en Washington, D.C., cuenta con una capacidad para 20.000 espectadores y fue inaugurado en 2018.

Es la sede del D.C. United (MLS) y destaca por su diseño compacto y moderno, ideal para generar un ambiente cercano e intenso.

Aunque aún no se han confirmado partidos específicos para el Mundial de Clubes 2025, forma parte de las sedes oficiales del torneo, subrayando su relevancia dentro del panorama futbolístico estadounidense.