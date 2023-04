Golpe a la Premier: se investiga la elusión de 500 millones en impuestos por fraudes con los agentes

La Premier League va camino de convertirse en la verdadera Superliga del fútbol. Sus clubes son los más poderosos del mundo y parecen jugar con unas reglas propias. Nadie puede hacer frente a las barbaridades que pagan equipos como el Manchester City, el Newcastle o el Chelsea salvo otro club estado como el PSG. Sin embargo, no siempre se salen con la suya.

Los equipos británicos se encuentran en una situación complicada después de que se haya hecho público un informe elaborado por la prestigiosa firma Tax Policy Associates en el que se hace referencia a los cientos de millones de euros que algunos equipos británicos habrían eludido en forma de impuestos en los últimos años. Concretamente, desde la temporada 2015, la cantidad supera los 500 'kilos'.

Una auténtica barbaridad que ha puesto en alerta a la Hacienda Pública del Reino Unido que ya ha comunicado que ha abierto una investigación para estudiar lo sucedido y comprobar si, como parece, muchos clubes ingleses habrían cometido irregularidades. En este caso, los fraudes cometidos se habrían producido en la relación a tres bandas entres las entidades, los jugadores y la función de agentes y representantes como puente entre las partes.

[La Premier League se blinda: nuevas normas para controlar la entrada de propietarios peligrosos]

A pesar de que no se ha hecho pública todavía la lista de equipos que se habrían favorecido de esta práctica fiscal, algunas informaciones empiezan a apuntar nombres bastante importantes. Y es que clubes como el Manchester City, el Manchester United, el Arsenal o el Chelsea han quedado señalados por esta importante investigación.

Hacienda contra la Premier League

El escándalo puede ser importante en Inglaterra si se termina de confirmar. Y es que el informe realizado por la prestigiosa firma Tax Policy Associates ha provocado que la Hacienda Pública Británica haya abierto una gran investigación para descubrir si decenas de clubes de Inglaterra han realizado prácticas fiscales para eludir impuestos por valor de cientos de millones de euros.

En primera instancia, TPA desveló que la cantidad supuestamente eludida ascendía hasta los 284 millones de euros. Esta correspondía al plazo comprendido entre los años 2019 y 2021. El estudio afirma que estas prácticas fiscales se llevaron a cabo a escala industrial para estructurar artificialmente los pagos que efectúan normalmente los clubes a los agentes de los futbolistas con los que negocian y tratan.

Jonathan Barnett, agente de futbolistas

El objetivo de estas polémicas y oscuras ingenierías financieras no era otro que esquivar los impuestos sobre el empleo y el IVA aplicados a las grandes comisiones que estos clubes suelen pagar a los representantes de sus futbolistas. La ley indica que los agentes trabajan directamente para los jugadores y no para los clubes. Por ello, deben ser los futbolistas los que paguen de su propio bolsillo a sus agentes y no sus equipos.

Sin embargo, a través de estos sistemas, se creaban contratos artificiales para intentar justificar que los agentes también realizaban trabajos para los clubes aunque fueran de manera ficticia. Son los llamados contratos de representación dual. El funcionamiento de estos contratos era el siguiente. Los clubes pagaban la mitad de los honorarios de los agentes a pesar de que estos solo trabajasen directamente para los jugadores.

[Qatar quiere también la Premier: de la compra del United al duelo con Arabia Saudí y Emiratos]

A través de este sistema de pago de estas gratificaciones, los jugadores y los clubes conseguían eludir el abono de diferentes impuestos como el de la renta, el de la seguridad social y hasta el IVA. El tráfico financiero se produce de este modo. Si son los jugadores los que asumen todos los pagos de sus agentes, Hacienda recibe un 60% en concepto de impuestos. Sin embargo, si el jugador solo paga una mitad de esos honorarios, porque el club paga la parte restante, Hacienda solo ve el 50% de ese 60% que debía recibir. Así es como han estado sacando partido de esos contratos de representación dual.

El caso se agrava cuando el informe de Tax Policy Associates sostiene que las cantidades de dinero eludidas habrían sido mucho mayores cuando se echa la vista un poco más atrás en el tiempo. Concretamente, pasando de 2019 hasta 2015. Ahí, las cifras crecen desde los 284 millones de euros originales hasta los alarmantes 534 'kilos'.

Los grandes, muy señalados

Esta situación ha supuesto un auténtico shock en el fútbol inglés justo cuando la Premier League está consiguiendo cambiar parte de su idiosincrasia interna para reformar conceptos tan importantes como la entrada de nuevos propietarios. Después de los problemas que supusieron la llegada de Arabia Saudí a través del Newcastle y del impacto que tuvo la polémica con el oligarca ruso Román Abramóvich en el Chelsea, el campeonato británico ha querido blindarse. Pero investigaciones como esta demuestran que los problemas en la competición son grandes.

A pesar de que todavía no se ha hecho pública la lista de equipos que habrían quedado tocados por este sistema masivo de elusión de impuestos, algunas informaciones ya apuntan a que clubes como el Manchester City, el Manchester United, el Chelsea o el Arsenal estarían al frente de este fraude.

El derbi de Manchester entre United y City Reuters

Por ejemplo, solo en 2021, los jugadores y agentes relacionados con el entorno del City se habrían ahorrado el pago de 12,3 millones de euros. En el caso del United son 11 mientras que el Liverpool fueron 9,2. El ahorro más grande en una temporada pertenece al Chelsea en el 2020, con 13,6 millones de euros.

Por temporada, la del 2020 fue la más importante, ya que las cantidades globales crecieron hasta los 103 millones de euros eludidos en impuestos. En 2019 y en 2021, la cifra es la misma: 92 'kilos'. TPA todavía no ha hecho públicas las cifras correspondientes a las temporadas que llenan el espacio temporal hasta el 2015. Sin embargo, esos más de 500 millones de euros eludidos han alarmado a la Hacienda Pública y a la propia Premier League.

[Así perdió el control Ceferin tras la aparición de la Superliga: "Váyanse al infierno, sois enemigos"]

Esta es una polémica de largo recorrido en Inglaterra ya que en el año 2021, la BBC ya informó de que se había emitido una orden para obligar a los clubes a especificar que los representantes prestaban servicios de manera legítima a dos partes diferentes. Los contratos debían reflejar la verdadera naturaleza de sus servicios, a fin de evitar que los honorarios se repartan al 50% entre la entidad y los jugadores.

De momento, desde la Hacienda Pública británica no hablan de evasión fiscal y sí de elusión, por lo que tienen que estudiar el caso para considerar cómo de justificada y demostrada queda la labor de estos agentes. "No se puede asumir que sea un esquema de evasión fiscal, pero tienen que cumplir con las normas fiscales. Sin embargo, examinamos cuidadosamente los acuerdos entre los clubes y los empleados, y trabajamos en estrecha colaboración con la industria del fútbol para educar y abordar el riesgo fiscal". La Premier League, sus clubes, sus jugadores y los agentes, bajo la lupa.

Sigue los temas que te interesan