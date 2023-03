Sergio Ramos empieza a impacientarse con el PSG tras el 'no' de la Selección: sin oferta para renovar

Sergio Ramos no está en una situación fácil ni cómoda. Necesita entablar conversaciones con el PSG para poder tratar el asunto de su renovación. Sin embargo, de momento no tiene noticias del club parisino. Y a su alrededor no paran de surgir noticias que señalan a que el club galo está obligado a aligerar su nómina de estrellas para reducir su masa salarial.

El camero está como loco por renovar con el PSG. Está contento en la Ligue-1, en un proyecto potente deportiva y económicamente y con jugadores que le aseguran luchar y ganar títulos año tras año. Además, tiene un contrato bastante jugoso teniendo en cuenta lo avanzado de su edad. Por eso, no quiere perder el tiempo y cerrar ya al menos un principio de acuerdo.

Ramos no quiere que le vuelva a pasar lo que ya le sucedió en el Real Madrid. En aquella ocasión, el jugador tuvo una oferta encima de la mesa, la rechazó, se demoró en reconsiderar su posición y cuando lo hizo, el club blanco ya había retirado su propuesta. El resultado fue tener que dejar el club de su vida y hacer las maletas rumbo a París.

Ahora, tal y como informa el diario L'Équipe, Sergio quiere acelerar cuanto antes el proceso de su renovación. Por eso, su entorno le ha hecho llegar su deseo de continuar a la directiva parisina. Para ello, han hecho ver que su rendimiento en esta su segunda temporada ha crecido exponencialmente. Juega más y mejor y se ha convertido en uno de los jefes de la defensa del equipo de Galtier.

Además, la grave lesión de Kimpembe, quien estará entre 8 y 10 meses de baja, le hacen ganar enteros en la carrera por conseguir esa ansiada ampliación de contrato. Sin embargo, en el club quieren que avance la temporada para evaluar su rendimiento deportivo y así tomar una decisión en base a eso. Sergio, por su parte, sabe que demorar la decisión tiene sus riesgos.

Sergio Ramos, con el PSG Reuters

El buen partido de Ramos contra el Bayern de Múnich en la ida de los octavos de final de la Champions, a pesar de la derrota, le pone en buena situación. Y en el club saben que si quieren ganar en Europa necesitan jugadores que sepan hacer eso. El andaluz demostró su sobrada capacidad para ello en el Real Madrid. Su experiencia es un valor seguro dentro de un vestuario complicado.

Sergio Ramos, muy tocado

Por ahora ha disputado 33 partidos este año y espera poder seguir ampliando sus números, sobre todo en la Champions si consiguen darle la vuelta a la eliminatoria de Champions. Además, Ramos tiene en mente conseguir su renovación por otro motivo: dar un golpe encima de la mesa tras el varapalo que acaba de sufrir.

Sergio Ramos anunció hace semanas su adiós a la Selección. Una despedida forzada, ya que llegó, como él mismo se encargó de desvelar, tras la llamada del nuevo técnico Luis de la Fuente, quien le dejó claro que nunca más le iba a convocar fuera cual fuera su nivel deportivo. Unas palabras que le dejaron muy tocado.

El camero tenía la ilusión de volver a vestir la camiseta de España y llegar, como mínimo, a la disputa de la UEFA Nations League y de la Eurocopa del 2024. Y quien sabe si a esos Juegos Olímpicos de París. Sin embargo, ya no estará en ninguna de esas citas. Por ello, Sergio intenta agarrarse a esa renovación con el PSG para superar el trance.

Si finalmente, el conjunto galo decide no ampliar su vinculación, sería un doble tremendo. Prácticamente insuperable. De momento, solo se le conoce una oferta fuera de la Ligue-1 y llega desde un fútbol mucho menos competitivo: Arabia Saudí. Ramos confía en el PSG para no terminar, en cuestión de meses, fuera de España y fuera de la élite.

