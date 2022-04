Pelé se centra en su lucha contra el cáncer: ruptura con su agente tras 50 años y adiós a la esfera pública

El mundo del fútbol se está preparando para una terrible noticia que, por otro lado, es ley de vida. Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, está en su recta final. Lo cierto es que así lleva peleando durante bastante tiempo, especialmente con esa terrible enfermedad que le lleva atormentando los últimos meses.

El astro brasileño padece un cáncer de colon del que ya fue operado el pasado mes de septiembre. Desde ese momento, ha tenido que ingresar varias veces en un centro hospitalario tras varias recaídas que incluso le han terminado provocando una infección urinaria. Sin embargo, el que fuera gran estrella del Santos y de la selección brasileña parece que se encuentra poco a poco mejor.

Eso no ha influido a la hora de tomar una drástica decisión que además significa un punto de inflexión en su carrera. Evidentemente no como futbolista, si no como personaje de la esfera pública. Pelé y su entorno han decidido no hacer más apariciones con el fin de intentar recuperarse de ese cáncer o de, al menos, hacer más llevadera esa recta final que apunta a verdadero tormento.

La leyenda de la Canarinha y del fútbol mundial no volverá a presentarse a actos públicos ni a contenidos publicitarios y por eso ha decidido romper una relación muy importante de su entorno y que había durado los últimos 50 años. Se trata del adiós de José Fornos Rodrigues, más conocido como 'Pepito', quien ha sido su agente desde que Pelé era un crío y comenzaba a brillar en el fútbol brasileño.

Pelé y su mítico agente 'Pepito'

50 años de pasión

Pelé y 'Pepito' han sido una de las parejas más emblemáticas del mundo del fútbol. Pero sobre todo en Brasil, donde se convirtieron en celebridades gracias evidentemente a la carrera de la estrella del Santos. Juntos han estado durante cinco décadas y ahora, el delicado estado de salud del exjugador, que le impide pensar en otra cosa más que en recuperarse y luchar por su vida, ha provocado que ambos rompan sus lazos profesionales.

Pelé tiene actualmente 81 años y 'Pepito' 79. Y juntos han llevado a cabo una vida, el uno al lado del otro. Con sus más y sus menos, pero amigos inseparables más allá de los contratos y los anuncios. Por eso, ahora han decidido poner punto y final a su vinculación de mutuo acuerdo y sin discusiones de por medio. Entendiendo perfectamente el agente que se trata de un momento muy delicado en la vida del para muchos mejor jugador de todos los tiempos.

Gracias a esta decisión, el propio 'Pepito' ha aprovechado y ha dado también un paso al lado, anunciando su retirada oficial del mundo de la representación. A pesar de que su estado de salud no es tan delicado como el del antiguo futbolista del Santos, también es hora para él de descansar. Además, considera que sus servicios, sin la figura de Pelé, ya no tienen sentido porque su vida está ligada al éxito de triple campeón del mundo.

El propio asesor ha sido el encargado de anunciar la noticia este viernes y en unas declaraciones recogidas por EFE, explica así el proceso: "Es hora de descansar para mí y él necesita más a los médicos y cuidadores que a mí. Ahora queda la eterna amistad".

Pelé

El estado de Pelé

'Pepito' y Pelé han pasado momentos muy importantes juntos. Casi siempre que el exfutbolista tuvo un contrato encima de la mesa, y eso que fue uno de los primeros en revolucionar el mundo de los salarios y de la publicidad en el fútbol, ahí estuvo su asesor de confianza para guiarle y asesorarle en todo lo que podía.

Ahora, separan sus caminos aunque ni mucho menos rompen su amistad, ya que José Fornos quiere acompañar a su amigo en el camino final de su vida, dure lo que dure, mientras combate contra un tumor en el colon del que sigue tratándose. La última vez que el astro tuvo que pasar por el hospital fue en el mes de febrero. Una situación que se ha agravado y repetido en varias ocasiones desde que aquella operación del mes de septiembre.

El exjugador del Santos y del Cosmos se encuentra todavía convaleciente de los múltiples procesos clínicos a los que se ha sometido en los últimos meses. Una espiral de sufrimiento que también le ha acarreado un importante agotamiento físico. A pesar de que sigue estando muy activo a través de redes sociales, gracias eso sí al equipo de comunicación que tiene alrededor y que le lleva sus cuentas, ahora ha decidido poner punto y final a sus apariciones en la esfera pública. Al menos hasta que se sienta recuperado y con fuerzas.

El estado actual de Pelé es estable, pero continúa acudiendo de forma rutinaria al hospital para dar seguimiento a un tratamiento de quimioterapia y someterse a exámenes clínicos. Desde su última recaída, el equipo de médicos que le atiende siempre ha insistido en que el estado de salud de Pelé se mantiene dentro de lo normal para una persona en una situación tan complicada.



Además, Pelé no solo lucha contra ese tumor en el colon, si no que su deterioro físico va más allá de eso. También ha tenido problemas importantes en la rodilla, la cadera y la columna que han reducido considerablemente su movilidad y que ponen trabas en su recuperación. Estas lesiones y las repetidas crisis renales que ha sufrido le han hecho pasar por el quirófano en muchas ocasiones en esta recta final de su lucha. Aun así, Pelé se mantiene con la esperanza de seguir hacia delante.

