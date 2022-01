La hija de Pelé cuenta la verdad sobre el estado de salud del mito del fútbol

El estado de salud de Edson Arantes do Nascimiento 'Pelé' continúa preocupando al mundo del fútbol. El brasileño está siendo tratado en la actualidad de un cáncer de colon y en las últimas fechas se ha venido especulando con un agravamiento de su situación.

Se hablaba de un cáncer generalizado. Y esto fue dando la vuelta al planeta después de que su entorno no lo desmintiese. Sin embargo, su hija Kely Nascimiento ha tomado la palabra ahora para salir al paso de las muchas especulaciones que se están vertiendo desde que saltó la noticia.

A través de su perfil de Instagram, Kely ha asegurado que su padre se encuentra estable y sin cambio de diagnóstico: "Ayer me bombardearon por WhatsApp y las otras redes. Hasta me sorprendí con lo que estaba ocurriendo. Escribo para decirles que mi padre está bien y que su diagnóstico no cambió".

El exfutbolista Pelé, acompañado de los médicos @Pelé

"Él va al hospital todos los meses para hacerse una evaluación general, por lo que pueden esperar que ese tipo de cosas (hospitalizaciones) ocurren de vez en cuando. Gracias a todos por la preocupación", ha continuado la hija de Pelé en la citada red social.

Rumores

Esta misma semana, desde ESPN Brasil se publicó que el considerado como mejor futbolista de todos los tiempos había sufrido una recaída en su salud. La información señaló que además del tumor en el colon se le habían detectado a la leyenda del deporte otros en el hígado, intestino y pulmón.

Esto después de que el boletín médico anunciase que Pelé había recibido el alta: "Edson Arantes do Nascimento estuvo internado en el Hospital Israelita Albert Einstein los días 19 y 20 de enero para dar seguimiento al tratamiento del tumor de colon, que le fue diagnosticado en septiembre de 2021. El paciente recibió alta este jueves y están en condiciones clínicas estables".

Su hija ha tranquilizado así a los fieles de un Pelé que el pasado mes de agosto acudió al hospital, Albert Einstein, para un exámenes rutinarios y se le acabó detectando ese cáncer de colon por el que fue operado días después. Ahora se encuentra en pleno seguimiento y, pese a los insistentes rumores, su hija Kely ha asegurado que su "padre está bien y que su diagnóstico no cambió".

[Más información - El fútbol llega a Fortnite de la mano de Pelé: así es la nueva actualización que arrasa en 2021]

Sigue los temas que te interesan