La confesión de Cristiano: aseguran que empieza a notar la edad y aparece el fantasma de la retirada

Cristiano Ronaldo siempre ha destacado por ser una fuerza de la naturaleza. El futbolista portugués se ha consagrado como uno de los mejores de la historia. Gran parte de ese éxito ha llegado por el respeto que siempre ha mostrado por el cuidado de su cuerpo. Solo así ha sido capaz de alargar al máximo su trayectoria en equipos como la Juventus y ahora en el Manchester United.

Sin embargo, ahora que ha cumplido los 37 años, parece que el portugués está empezando a acusar el paso del tiempo. Ronaldo siempre ha afirmado que su deseo y que su firme de intención es jugar hasta los 40. Sin embargo, para eso debe seguir cuidándose al extremo, algo que no parece tener tan claro.

Desde Inglaterra se informa que la estrella del Manchester United está pasando por un bajón anímico además del deportivo. Todavía no se ha estrenado como goleador en este año 2022 y su último tanto data del pasado 30 diciembre. Una racha realmente pésima teniendo en cuenta que esta misma temporada Ronaldo se ha convertido en el máximo artillero de la historia del fútbol.

Cristiano Ronaldo y Mason Greenwood celebran un gol. AFP7 / Europa Press

Lo que más preocupa ahora en Manchester es esa situación de frustración y de duelo que atraviesa el crack luso. Un dolor que le ha hecho replantearse la posibilidad de pensar ya en una posible retirada o, al menos, pasar a un fútbol menos competitivo que la Premier League. Junto cuando el PSG había reactivado el interés de llevárselo a su nuevo equipo, ese que prepara con Zinedine Zidane a la cabeza, Cristiano no descarta su adiós.

La confesión de Cristiano

El medio británico The Sun publica que Ronaldo le ha comentado ya a su círculo más cercano que está empezando a "sentir la edad". Además, esto se une a llevar más de dos décadas en la élite con un sacrificio extremo y sintiendo la imperiosa necesidad de ser el mejor jugador del mundo en ese duelo feroz contra Leo Messi.

La llegada de Ralf Rangnick al banquillo del Manchester United tampoco ha supuesto una buena noticia para él. Su relación con Ronaldo no ha sido la mejor y el rumbo del equipo no ha mejorado lo que se esperaba. Por ello, el luso considera que no tiene argumentos de peso para abrir una guerra contra él.

Cristiano Ronaldo, enfadado tras ser cambiado por Ralf Rangnick Reuters

Si el conjunto de Old Trafford ganara y convenciera, al menos tendría una razón para guardar silencio. Pero la situación es insostenible y el conseguir un puesto de Champions para la próxima temporada parece cada vez más complicado. El debut del técnico alemán en la máxima competición continental, en los octavos, será decisivo para el rumbo del equipo.

Habrá que ver qué sucede con Cristiano el próximo verano. Podría continuar en Manchester o buscar una nueva aventura tras los cantos de sirena llegados desde París. Pero también está la opción de responder de manera satisfactoria a abandonar el primer nivel europeo. En la MLS, David Beckham le espera con los brazos abiertos para su proyecto en Miami. Aunque Ronaldo podría decir adiós y poner punto y final a su exitosa carrera, lo cual sería una enorme sorpresa.

