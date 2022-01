Ousmane Coulibaly hace saltar las alarmas: miedo en Catar tras desplomarse en pleno partido

Miedo y preocupación total en el fútbol catarí después de las impresionantes imágenes que ha dejado el partido entre el Al Wakra y el Al Rayyan, conjunto en el que milita el jugador colombiano James Rodríguez. El defensa Ousmane Coulibaly de 32 del Al Wakra sufrió un colapso en pleno partido y cayó al suelo tras desplomarse por lo que parece ser un paro cardíaco.

El partido se acercaba al descanso cuando después de una acción defensiva, el zaguero del Al Wakra colapsaba y caía al suelo de manera impactante. Rápidamente, los servicios médicos de ambos equipos saltaron a toda prisa al terreno de juego para atender al jugador e intentar reanimarle ya que su vida estaba en serio peligro.

Una actuación en cuestión de segundos podía ser clave para que el jugador salvara su vida haciendo así que el daño que estaba sufriendo no fuera irreversible. Una situación dramática que dio paso al descanso en el que continuaron las atenciones al jugador que se convirtió en el protagonista forzado del partido.

Los jugadores del equipo visitante no daban crédito a lo que estaban viendo mientras su compañero se encontraba en el interior de la portería siendo atendido por los sanitarios, que intentaban reaminarle mientras el silencio y la incertidumbre se apoderaban de una situación que iba camino de ser dramática.

نتمنى السلامة لنجم فريق #الوكرة عثمان كوليبالي .. مع أمنياتنا له بالشفاء العاجل والعودة السريعة للملاعب بإذن الله @alwakrah_sc pic.twitter.com/dNQ0gRSFuo — مؤسسة دوري نجوم قطر (@QSL) January 8, 2022

El choque se estaba disputando en Doha y hasta el estadio del Al Rayyan, equipo cuya mayor estrella es James Rodríguez, llegó una ambulancia para continuar con los cuidados de Ousmane Coulibaly, además de ofrecer una vía para su traslado de urgencia a un hospital cercano para intentar salvar su vida, la cual estaba en claro peligro.

La situación parece controlada

Sin embargo, aunque no se han revelado los motivos, no se optó por esta decisión, ya que Coulibaly no salió del estadio en la ambulancia que había llegado hasta la zona. Esto hace indicar que la situación del jugador podría haber sido controlada en el césped y que no era necesario acudir al centro médico con tanta premura, sino intentar conocer el estado real del defensor. Tanto el resto de sus compañeros como los jugadores del equipo rival fueron dirigidos hacia los vestuarios para el tiempo de descanso mientras Ousmane era atendido sobre el césped.

Minutos más tarde del trágico suceso, el periodista Khalid Jassem anunció a través de sus redes sociales que el jugador se encontraba bien y estable tras recibir las atenciones de urgencia de los servicios médicos desplazados hasta el estadio de Doha. Las primeras manifestaciones indicaban que se encontraba bien y que esperaban una pronta recuperación después de un susto terrible.

El siguiente asunto en decidir era la continuidad o no del partido, pero diferentes medios del país aseguraron que los jugadores del Al Wakra le solicitaron al colegiado del partido suspender el segundo tiempo tras ver lo que le había sucedido a su compañero. Una situación perfectamente comprensible y que había dejado prácticamente sin sentido la disputa de un partido de fútbol tras una situación tan dramática.

