Mario Balotelli lanza un ataque contra las mujeres y su expareja le acusa de violencia física y mental

Mario Balotelli ha vuelto a ser protagonista por sus líos extradeportivos y no por sus actuacione dentro del terreno de juego. Quien hace varios años ya se convirtiera en uno de los delanteros más peligrosos del viejo continente, ahora ha quedado para mantener su popularidad a través de sus redes sociales con comentarios incendiarios.

El futbolista italiano defiende a capa y espada con sus actos ese viejo lema de que se hable de uno, sea bien o mal, pero que se hable. En este caso, ha puesto en marcha su campaña de regreso al centro mediático con un duro ataque contra las mujeres y su deseo de ser madres en circunstancias que él considera ajenas a la voluntad de los hombres.

Este polémico mensaje ha sido publicado por el jugador a través de un escrito que ha subido a su cuenta oficial de Instagram y con el que ha querido denunciar el comportamiento de algunas mujeres que, según él, intentan aprovecharse de hombres que con su trabajo manejan una importante fortuna.

Balotelli habla desde su experiencia y se siente una especie de víctima de este tipo de situaciones, las cuales ha querido explicar así: "La ley debería evitar que las mujeres que solo están interesadas en el dinero tengan hijos contra la voluntad de los hombres solo para obtener el beneficio del dinero. Es malvado, triste e inmoral".

"La familia nace por amor y no por conveniencia. Si eres soltero, te estás divirtiendo y no puedes mantenerte a ti mismo, no utilices a terceros como si fueran un cajero automático, consigue un trabajo antes de tener hijos. Incluso si la ley no es correcta, Dios lo es y el castigo será eterno".

El futbolista italiano, que se encuentra militando en las filas del Adana Demirspor turco, se ha despachado a gusto haciendo uso de sus redes sociales para lanzar una proclama que ha levantado un gran revuelo y una gran polémica y que le han situado en el centro de todas las críticas. Los comentarios atacando al jugador no se han hecho esperar.

La respuesta contra Balotelli

Sin embargo, el más llamativo e impactante ha llegado desde una persona muy cercana al entorno del propio jugador. Se trata de su expareja Clelia Carleenn, quien además es la madre de su segundo hijo León. Clelia ha aprovechado no solo para defender a las mujeres, y en particular a ella misma, sino también para lanzar a un duro ataque contra Balotelli al que ha acuaso de algo realmente grave.

"Soy víctima física y mentalmente de él... Y nunca se detiene, nunca respeta a las madres. Lo único que hace es mentir". Así ha sido el contundente mensaje que ha publicado en sus redes sociales la expareja del delantero y que ha impactado a todos sus seguidores. Acto seguido dejó otro en referencia al amor que siente por su hijo, el retoño que tuvo con el jugador italiano: "Lion y yo, lo haré todo por ti. Te amo". Una última polémica que podría salirle cara a Mario Balotelli.

