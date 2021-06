Paul Gascoigne desvela sus 'malas artes' dentro del terreno de juego: "Voy a salir con tu mujer"

Paul Gascoigne es una leyenda del fútbol británico que ha dado que hablar tanto dentro como fuera del campo. Muchas de sus anécdotas son recordadas por los aficionados por sus comportamientos polémicos y por sus locuras que son comparables a las de pocos jugadores en la historia.

En esta ocasión, el mítico exfutbolista inglés ha participado en una serie de entrevistas con el medio británico Sportsmail junto a su excompañero Jamie Redknapp donde han repasado muchos pasajes de sus trayectorias deportivas. Además, han tocado los capítulos más polémicos de la carrera de 'Gazza', un futbolista que siempre ha dejado momentos divertidos y algunos donde la situación se le iba de las manos.

Gascoigne llegó a afirmar que su talento estaba inspirado directamente por el mismísimo Johan Cruyff y tuvo su máximo explendor durante la Copa del Mundo del año 1990, el cual se celebró en Italia: "Después del Mundial de 1990, en la siguiente temporada con el Tottenham, no hice nada mal. Todo lo que hacía en el campo era natural. Cuando jugaba sabía que estaba tres segundos por delante de los demás".

Paul Gascoigne

Lejos de mostrar un perfil ciertamente humilde, Gascoigne ha aprovechado este paso por los medios para sacar pecho sobre sus dotes y echarse alguna que otra flor: "Sabía que era mejor que el resto. No me importaba a quién me enfrentaba. Jugaba con una sonrisa. Solía subir al autobús de vuelta a casa con los aficionados del Newcastle después de los partidos. Me encantaba".

Sin embargo, Gascoigne no solo ha hablado de su valía sobre el terreno de juego, sino también de su relación con compañeros y, sobre todo, rivales y entrenadores. Especialmente, 'Gazza' ha recordado una anécdota junto a Roy Keane: "Hace años, cuando jugaba contra Roy Keane, decían que era el nuevo chico del barrio. En el túnel, me dirigí a Keane: "Bienvenido a tu peor pesadilla". Hablé con él durante 90 minutos. Le dije: 'Voy a salir con tu mujer'. Él dijo: 'No estoy casado'. Le dije, 'Sí, ella está ahí en las gradas'. Él miraba hacia arriba y yo me iba con la pelota".

Su lucha con Ferguson

Respecto a los técnicos, su pasaje más destacado fue su enfrentamiento con Sir Alex Ferguson después de su etapa en el Newcastle y que fue recordado por Gascoigne y Redknapp: "¿Entrenarme a mí? Una pesadilla. No necesitaba que me entrenaran. Le dije a Ferguson que podía irse de vacaciones y que yo firmaría con él. Pero entonces el Tottenham llamó y dije: "¡Papá, el Tottenham!" Y me dijo: "No, vas a fichar por el United". Entonces el Tottenham dijo que le compraría a mi madre y a mi padre una casa por 120.000 libras".

El enfado de Ferguson por su cambio de idea fue tan grande que estuvo seis años sin hablar al jugador inglés y es que no le perdonaba que hubiera tenido esa variación en su rumbo después de haberle asegurado que terminaría fichando por el Manchester United. Gascoigne tuvo más opciones de ir al equipo de Old Trafford, pero ninguna estuvo tan cerca como ese momento en el que lo tenía hecho con Ferguson. De hecho, el mítico entrenador reconoció en reiteradas ocasiones tras aquello que fue al jugador que se quedó con ganas de haber entrenado en su carrera.

Ferguson en el palco del Manchester United Reuters

Además, Gascoigne no tardó en arrepentirse de su decisión: "Si hubiera fichado por el Manchester United, habría estado allí 12 años. Pero en el Tottenham tuve la oportunidad de fichar por el Lazio en 1992 y me encantó. Recuerdo que vi al equipo entrenar por primera vez y me puse a llorar".

Tras esta experiencia, 'Gazza' habló abiertamente de su problema con la bebida: "Nunca he tenido un problema de salud mental. Soy alcohólico. He tenido un problema de alcohol, pero me operé para poder tomar un vaso de vino o una pinta de cerveza y ya está. Nada más que eso. Sólo quiero estar bien. Quiero mantenerme bien. Estoy bien. Soy afortunado. Me encantaba ser futbolista. Sabía lo que podía hacer con un balón".

