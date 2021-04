Pogba y su guerra con Mourinho: "Pierde y no habla del partido, lo hace del padre de alguien"

Paul Pogba y José Mourinho tenían una excelente relación que un día, de buenas a primeras, se rompió. Solo ellos saben lo que sucedió entre ambos, pero la realidad es que la situación está muy lejos de solucionarse. De hecho, sería difícil que algún día volvieran a llevarse bien a tenor de las últimas palabras del futbolista galo.

El todavía centrocampista del Manchester United no se ha cortado un pelo en descifrar como fue su trato con el técnico portugués, quien apostó por él en un principio para sacar la mejor versión de un jugador brutal, pero que se terminó rindiendo viendo su estado de forma y su indisciplina.

En ese momento, cuando Pogba deja de jugar, la relación se rompe entre ambos y Mourinho, que no hace prisioneros, le señala día sí y día también en rueda de prensa. Sin embargo, el galo todavía no sabe qué pasó para que de un momento a otro, The Special One decidiera hacerle la cruz de forma definitiva.

A pesar de que aquello pasó y de que ahora Pogba es feliz en Manchester con su nuevo técnico, Ole Gunnar Solskjaer, el centrocampista francés ha querido retomar esa vieja guerra con el técnico luso y ha dejado en el aire un dardo que podría caer de lleno sobre Mourinho si este decide entrar al trapo.

Pogba, en unas declaraciones recogidas por Sky Sports, ha hablado sobre Mourinho y sobre cómo fue su complicada relación con él, especialmente a raíz de la ruptura entre ambos, la cual se produjo prácticamente de un momento a otro, sin previo aviso. Al galo no le ha temblado el pulso para señalar al ahora entrenador del Tottenham y después de que los Spurs cayeran el pasado fin de semana ante los 'red devils'.

Su guerra con 'Mou'

"Una vez tuve una gran relación con Mourinho, todo el mundo lo vio, y al día siguiente no sabes lo que pasó. Eso es lo extraño que tuve con Mourinho y no te lo puedo explicar porque ni yo lo sé". No será hasta este domingo cuando se ofrezca de forma íntegra esta entrevista de Pogba en la que habla de absolutamente todo. De momento, esta dura afirmación contra el técnico luso ya está dando mucho qué hablar en el Reino Unido.

Pogba también señaló a Mourinho por su encontronazo con Solskjaer, quien tuvo un rifirrafe con su jugador Son al que 'Mou' quiso proteger: "Ganamos el partido, él perdió y no quiere hablar del partido, quiere hablar del padre de alguien, eso es lo que hace. Todo el mundo lo conoce, es muy Mourinho".

Respecto al técnico noruego, Pogba no tiene dudas y apuesta por él decididamente. El jugador francés se muestra encantado con él y confiado de recuperar su mejor versión a sus órdenes: "Lo que tengo ahora con Ole es diferente, él no iría contra los jugadores. Quizás funciona porque está un poco más cerca de la gente. Cada entrenador tiene su propia forma de entrenar y tratar con los jugadores, y como jugador tienes que adaptarte. A veces no te conviene y a veces sí".

