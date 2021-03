Zaha, el rebelde en la lucha contra el racismo en la Premier: primer jugador en no arrodillarse

La Premier League se ha puesto manos a la obra en los últimos meses para tratar de erradicar cualquier signo de racismo en la liga y en su entorno más cercano. Se han llevado a cabo importantes medidas y restricciones muy severas para evitar que se pueda colar cualquier tipo de reivindicación que pueda considerarse como ofensiva contra las personas de cualquier tipo de raza, especialmente la raza negra.

Tanto es así que han sido investigados jugadores, equipos y organizaciones cercanas a la liga, así como el uso y las manifestaciones de jugadores y aficionados en las redes sociales. La red ha sido el espacio donde más avances y mayores protocolos de seguridad se han puesto con el fin de detectar cualquier mensaje ofensivo y que sea borrado al instante o que ni siquiera sea publicado.

En esta línea llegó la criticada sanción a Edinson Cavani por agradecer un mensaje de felicitación a un amigo con la palabra 'negrito'. La federación inglesa lo malinterpretó y sancionó al delantero uruguayo por una conducta racista. Sin embargo, y a pesar de que no se trató de un buen caso, fue una muestra de la deriva mostrada por la FA.

A pesar de los desvelos de todo el fútbol inglés y de la Premier League, el racismo sigue estando presente en muchos ámbitos de la vida, aunque que el fútbol haya regresado sin público tras la pandemia ha ayudado, indudablemente, a erradicar ciertos cánticos y comportamientos de lo estadios ingleses.

Zaha pelea un balón en el Crystal Palace - West Bromwich Albion EFE

Sin embargo, este fin de semana ha surgido una nueva polémica relacionada con este tema y que ha sido avivada por el delantero del Crystal Palace Wilfred Zaha, de raza negra y activo en la lucha contra el racismo. El ariete, en un arranque de sentido común, ha llevado a cabo su palabra, la que dio hace unos días cuando criticó el simbólico hecho de poner una rodilla en el suelo que se hace antes de cada choque y que había sido respetado por todos los jugadores hasta ahora.

La visión de Zaha

Zaha es de la opinión de que este tipo de gestos no solucionan ningún tipo de problema, especialmente cuando se convierten en un ritual más previo a cada encuentro, que se hace sin sentimiento y sin valor alguno, solo por pura rutina. Para Zaha, el hecho de ver a los futbolistas arrodillados es como el sorteo de campos o el saque de centro, un elemento más que hay antes de cada partido en el que ya ni se presta atención a lo que se hace.

Zaha en el calentamiento antes de un partido EFE

Por ello, el delantero del Crystal Palace se ha convertido en el primer futbolista de la Premier League en no arrodillarse antes de un choque. Ha sido en el duelo frente al West Bromwich Albion, y no ha pillado por sorpresa a nadie, ya que el propio jugador lo avisó hace unos días a través de un comunicado. No había podido llevar a cabo su propósito hasta ahora por una lesión, pero esta demora en el tiempo no le ha impedido cumplir su palabra.

"No hay una buena o mala decisión, pero yo siento que arrodillarse se ha convertido en parte de una rutina pre-partido y en este momento ya da igual si me arrodillo o no porque seguimos recibiendo abusos racistas. Sé que se está trabajando mucho de puertas para dentro en la Premier League para realizar cambios y lo respeto. Por supuesto, también respeto a mis compañeros que quieran seguir arrodillándose antes de cada partido".

[Más información: La Premier League se planta: su plan para combatir los abusos y el racismo en redes sociales]