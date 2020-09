Ni Cristiano ni Messi: el futbolista más rico tiene 22 años, es Sultán de Brunéi y jugará en Portugal

Existe un fútbol conocido por todos en el que los jugadores se convierten en profesionales a cambio de dinero. Algunos, los mejores, consiguen cobrar grandes cantidades, firmar contratos muy suculentos y hacer fortunas gracias a sus cualidades físicas y técnicas. Es el fútbol que se ha conocido toda la vida y al que juegan la inmensa mayoría de futbolistas, el que les permite a muchos acumular ceros en su cuenta corriente, tener una vida lujosa con grandes casas y muchos coches.

Otros, que no tienen tanta suerte, acumulan menos ceros, no tienen tantas casas y se conforman con tener un solo coche, a pesar de que el funcionamiento siga siendo el mismo, el de jugar por dinero, como en cualquier otro trabajo. Le dan un rendimiento económico a sus cualidades para el deporte y en base a eso son capaces de sostener su vida. Unos con más suerte que otros.

Sin embargo existe otro fútbol, el fútbol al que solo juega una persona en el mundo. Un fútbol en el que no se juega por dinero, y no es precisamente por amor a la pelota, sino porque se trata de un futbolista que ya hizo su fortuna mucho antes de darle su primera patada a un balón. Este otro fútbol es al que juega, y nunca mejor dicho lo de jugar, Faiq Bolkiah, el futbolista más rico del mundo.

Faiq Bolkiah en un entrenamiento con el Marítimo de Funchal Instagram (csmaritimomadeira)

Faiq Jefri Bolkiah quizás no sea el futbolista más popular del mundo, al menos en la élite o en Europa. Se trata de un jugador, como tantos otros, que podría pasar desapercibido para el gran público. Un jugador que, de momento, tampoco destaca excesivamente por sus cualidades a pesar de que ha pasado por grandes equipos. Sin embargo, sería uno más si no fuera el mayor, y seguramente el único, representante del otro fútbol, ese en el que no se juega por dinero ni para enriquecerse, porque resulta que Bolkiah ya era rico desde que nació.

Faiq Bolkiah, el jugador más rico del mundo

Faiq Bolkiah es, con mucha diferencia, el jugador más rico del mundo. Resulta un poco incomprensible que un futbolista que no es ni mucho menos conocido pueda tener este deseado título. Cualquiera pensaría en los Cristiano Ronaldo, Messi o Neymar de turno para designar al jugador con más dinero del mundo, pero fallaría. Las fortunas de estos cracks son migajas al lado de la que posee Faiq Bolkiah.

La respuesta de por qué este jugador casi sin nombre para el gran público es el jugador con mayor poderío económico es porque, evidentemente, no ha hecho sus ganacias precisamente pateando un balón ni corriendo en el terreno de juego, sino que procede de su familia, una de las más poderosas de Oriente Medio.

Faiq saluda a la reina de Inglaterra Instagram (tudnusa)

El misterio de la fortuna de Faiq Bolkiah reside concretamente en su familia, la familia real de Brunéi, un pequeño país de Asia situado en la Isla de Borneo y dividido en dos secciones, rodeadas por Malasia y por el Mar de la China Meridional. Faiq es el hijo del príncipe de Brunéi, Jefri Bolkiah, y es el sobrino del todo poderoso sultán Hassanal Bolkiah.

Ahí está la respuesta de por qué Faiq es el jugador más rico del mundo, porque será el heredero de una fortuna de 20.000 millones de dólares, unos 16.000 millones de euros, motivo por el cual ningún jugador del mundo, a pesar de que firme los contratos deportivos y publicitarios más suculentos de la historia, podría ni tan siquiera competir con el poderío de Faiq.

Hassanal Bolkiah, sultán de Brunéi, en un acto Instagram (tmskixx)

El joven de los Bolkiah, de tan solo 22 años, es todo un orgullo para su familia y para su país, ya que, teniéndolo todo, ha querido siempre cumplir su sueño de ser futbolista profesional y no va a cejar en su empeño hasta lograrlo. Por ello, ha pasado por las mejores canteras del fútbol inglés, porque va a intentar por todos los medios convertirse en futbolista de primer nivel.

El sueño de Faiq Bolkiah

Faiq se describe a sí mismo como un jugador rápido, habilidoso y con facilidad para hacer gol. Un amante del juego directo, de los que encara una y otra vez al defensor para buscar el camino más corto hacia la portería rival. A pesar de que su mejor posición es la de extremo, pegado a la banda, también puede jugar detrás del punta, en la posición de '10', y desde ahí intentar explotar sus virtudes.

El de Brunéi es un enamorado del fútbol, que juega por pura pasión y que se define como un amante de hacer que sucedan cosas en el campo. Quizás jugar sin la presión de tener que depender de su rendimiento para vivir le hace estar con una mayor libertad en el terreno de juego, pudiendo desarrollar su juego y su talento con total comodidad. Eso sí, hasta donde llegan sus capacidades, porque ni todo el dinero del mundo pueden comprar un solo gramo de talento.

Faiq Bolkiah en su etapa con el Leicester Instagram (fjefrib)

Faiq, a pesar de nacer en Estados Unidos, está nacionalizado en el país que da origen a su fortuna, Brunéi. Sin embargo, sus inicios futbolísticos están en el Reino Unido, donde transitó por varios equipos para intentar hacerse un hueco en la élite. Tras pasar por las categorías inferiores del AFC Newbury, dio paso a los mejores equipos de Inglaterra, intentando buscar un hueco que le llevara hasta el primer nivel. Por ello pasó por canteras como la del Southampton, el Arsenal, el Chelsea o el Stoke City.

En el año 2016, el nombre de Faiq Bolkiah comenzó a hacerse un poco más reconocible cuando cerró su fichaje por el Leicester, equipo que ese mismo año hacía historia en la Premier League alzándose con el título de campeón a las órdenes de Claudio Rainieri y con un equipo de grandes talentos como Mahrez, Vardy o Kanté. Sin embargo, su paso por los foxes no fue el esperado, y nunca tuvo la oportunidd de debutar en primera división, lo que hubiera significado cumplir su sueño.

Faiq Bolkiah llega a la casa de Cristiano

Ahora, está más cerca que nunca de cumplir su objetivo de convertirse en futbolista profesional y llegar hasta el máximo nivel. Tras quedar libre en este mercado de verano, ha recibidio una llamada desde el fútbol portugués para firmar un nuevo contrato con su nuevo equipo, el Marítimo de Funchal, que disputará este año la Liga NOS, primera división del fútbol portugués.

El anuncio oficial de Faiq Bolkiah con el Marítimo de Madeira Instagram (csmaritimomadeira)

De esta forma, Faiq, si con su rendimiento así lo demanda, tendrá la oportunidad de debutar en primera división y de enfrentarse a rivales de una trascendencia histórica tan importante como la que tienen el Oporto, el Benfica o el Sporting de Portugal. Lo que sí se puede afirmar ya es que el jugador más rico del mundo ha llegado a la liga portuguesa y, además, lo ha hecho a la casa de uno de los mejores jugadores de la historia, Cristiano Ronaldo.

Faiq Bolkiah, tras su fichaje por el Marítimo de Funchal, pasará a vivir en la isla de Madeira, tierra de la que es originario el jugador de la Juventus y leyenda del Real Madrid y la selección portuguesa. De esta forma, la isla de Madeira podrá presumir de tener a dos de los futbolistas más influyentes y más ricos del mundo, uno por la gran fortuna que ha amasado gracias a su talento y a sus inversiones, y el otro a su procedencia familiar y gracias a la cual ningún jugador del planeta podría comparársele ni en 10 carreras futbolísticas.

Amante de las excentricidades

Nadie puede confirmarlo ni desmentirlo, pero quizás la carrera de Faiq Bolkiah esté algo influenciada por su poder económico y por el poder global de su familia, dueña de todo un país. Es muy probable que su poder y su influencia hayan propiciado que Faiq haya pasado por canteras tan importantes y prestigiosas como la del Arsenal, la del Chelsea o la del Southampton, o que haya conseguido fichajes por equipos de la primera división de Inglaterra y Portugal sin haber mostrado ciertamente sus capacidades.

De la misma forma, su poder puede haber jugado en su contra a la hora de que muchos hayan mirado su procedencia y su fortuna cada vez que el chico haya intentado demostrar sus habilidades con un balón, juzgándole por lo que tiene a su alrededor, que no es poco, en lugar de por su rendimiento.

Faiq Bolkiah con sus tigres Instagram (fjefrib.fans)

No obstante, Faiq tampoco parece estar muy preocupado a tenor de lo que muestran algunas de sus excentricidades, propias de un chico de 22 años y que tiene el dinero por castigo, seguramente, sin saber ni tan siquiera cuanto posee. Quienes quizás sí deberían estar algo más preocupados son sus nuevos compañeros de equipo, porque a lo mejor, entre sus muchas excentricidades, le da por presentarles a algunas de sus mascotas, nada más y nada menos que tigres y leopardos, lo ideal para tener cerca.

Sin embargo, este miedo que les puede hacer pasar con sus particulares acompañantes se les puede hacer más llevadero si les invita a pasar con él uno de sus meses fantásticos, esos en los que llega a gastarse hasta 35 millones de euros entre coches, relojes, fiestas y artículos de lujo. Un absoluto dispendio fruto de una fortuna creada a base de petróleo y gas natural que no tiene fin.

Algunos coches de la colección de la familia Bolkiah Instagram (tudnusa)

Faiq, que ha llegado incluso a ser capitán de la selección de su país con la que ya sabe lo que es marcar algún gol, ha estado siempre influenciado por el 'discreto' modus vivendi de su entorno en Brunéi. Su famlia posee una colección de más de 5.000 coches de lujo valorada en 5 billones de dólares, uno de los palacios más grandes del mundo con 1.888 habitaciones y con un salón con capacidad para 5.000 personas en el que no falta ni el más mínimo lujo y en el que todo está rematado con oro.

Esta es la vida de Faiq Bolkiah, el jugador apodado con toda razón como el más rico del mundo y que ya ha sido protagonista incluso en la revista de Forbes, y que ahora llega a la Madeira natal de Cristiano Ronaldo para intentar cumplir su sueño de debutar en primera división con el Marítimo de Funchal.

