El palo de Hoeness a United y Liverpool por el fichaje de Thiago: "Quieren chantajearnos"

El futuro de Thiago Alcántara está siendo uno de los culebrones del verano y tal y como se esperan en Munich, no parece que se vaya a solucionar pronto. El internacional español ha tomado la decisión de cambiar de aire y salir del Bayern después de una temporada en la que ha conseguido ganar el triplete, y el Liverpool parecía ser su destino más cercano. Sin embargo, a voces autorizadas como Hoeness no les gusta la situación.

La decisión de Thiago parecía estar tomada y el equipo de Klopp era su mejor opción. Los ingleses estaban dispuestos a fichar al centrocampista español y por eso parecía una operación que se resolvería en poco tiempo. Sin embargo, esa oferta no ha terminado de llegar nunca y en Munich empiezan a mosquearse porque cada día que pase pondrán más complicada su salida.

Además, ante la falta de convicción del Liverpool, se unió un nuevo candidato a su fichaje desde la Premier League. El Manchester United parecía también dispuesto a llevarse al jugador, pero al igual que el conjunto de Merseyside, tampoco ha presentado una oferta formal por el jugador.

Esto ha llevado a que una voz autorizada dentro del club alemán como Uli Hoeness les haya llamado chantajistas porque consideran que se están aprovechando de la situación para hacer una oferta a la baja por el jugador a final del mercado. Por eso, el expresidente bávaro está tan cabreado con la actitud de estos equipos.

"Tanto el Liverpool como el Manchester United no han venido con una oferta por Thiago. Quieren chantajearnos y están esperando hasta la última semana del mercado para hacer una oferta baja. El Bayern de Múnich debe decidir si quiere jugar a este juego o mantenerse firme y conservarlo", aseguraba en declaraciones para Sport1.

Hoeness considera que todo el mundo está en contra del Bayern en esta operación, ya que los clubes juegan al despiste dejando caer su interés, pero sin buscar nada concreto, y el jugador que no da una respuesta. El Bayern le habría hecho ya una oferta a Thiago para quedarse y el jugador no ha respondido.

"Le ofrecimos un gran contrato por cuatro años, pero en el último minuto cambió de opinión. Probablemente tenga un acuerdo en términos personales con el Liverpool o el Manchester United, o con ambos clubes". De esta forma considera Hoeness que Thiago está jugando un poco con su futuro.

Buenas palabras para Thiago

No obstante, el ex máximo mandatario del Bayern Munich considera que Thiago es un gran chico tanto en lo personal como en lo deportivo y por eso les gustaría mantenerle, pero en caso de salir, no puede ser que los equipos que lo quieren fichar no lleven una oferta clara al menos para poder negociar.

Ninguno de los dos clubes se moja y desde el Bayern aseguran que no les ha llegado ninguna oferta formal por el jugador, la cual estudiarían si se acerca a los 30 millones que el club alemán pediría por el centrocampista español, titular tanto en el equipo bávaro como en la selección española. El tiempo dirá cuál es el nuevo destino de Thiago Alcántara.

