Fran Balaguer, preparador físico del Dinamo Brest: "Bielorrusia no se plantea parar por el coronavirus"

Bielorrusia es un país muy peculiar por muchas razones, pero la crisis del coronavirus está sacando a relucir algunas de ellas. Después de ver a su presidente, Aleksandr Lukashenko, jugando al hockey hielo y espetando que no estaba preocupado por el Covid-19, que jugando no se iba a contagiar y recomendando "vodka y sauna" para combatir esta pandemia.

El fútbol en este país, no ha parado. De hecho, prácticamente, acaba de comenzar la liga. Este fin de semana se está jugando la tercera jornada del campeonato mientras todo el resto de ligas asociadas a la UEFA están detenidas. En Bielorrusia, además, juegan a puerta abierta con público en las gradas, aunque los estadios no presentan grandes llenos.

Uno de los equipos de la Vysheyshaya Liga es el Dinamo Brest. En este club hay varios representantes españoles que han empezado recientemente su andadura en Bielorrusia y que se han encontrado con esta crisis encima. Uno de estos compatriotas es Fran Balaguer, preparador físico del club, que llegó desde Castellón para tratar de alcanzar el objetivo de jugar la Champions League. Perdieron este viernes ante el Slavia-Mozyr, pero, dejando a un lado lo deportivo, atendió a EL ESPAÑOL para saber cómo viven esta situación en el país del este de Europa.

Fran Balaguer, durante un entrenamiento de Dinamo Brest

Lo primero, ¿tu familia está bien? ¿Nadie de tu entorno está sufriendo las consecuencias del coronavirus?

Por suerte, de momento mi familia está bien, recluidos en casa y cumpliendo con lo que toca, pero sanos. Por desgracia, si que ha llegado ya ha mi entorno este dichoso virus. El otro día me enteré que un amigo de la infancia, que es enfermero, está en casa en cuarentena y hoy mismo me he enterado que el padre de una amiga está hospitalizado, lamentablemente pienso que esto nos va llegar a todos directa o indirectamente.

¿Cómo está siendo el confinamiento allí? ¿Como es tu día a día?

Aquí de momento no estamos confinados, aunque desde hace unos días se puede ver alguna mascarilla por la calle. Por ahora parece que la gente hace vida normal. En mi caso sigo las recomendaciones del club, evito los lugares masificados y he intensificado el mantenimiento de una buena higiene, sobre todo lavándome las manos cada vez que cambio de actividad o entro y salgo de casa.

¿Qué ambiente se ve en las calles? ¿Qué se dice por allí de esta pandemia?

Yo llego poco tiempo en la ciudad porque aunque llegué en enero, hicimos la pretemporada en Turquía y volvimos a final de febrero. Así que por lo que yo he vivido por aquí, para mí la gente continua haciendo vida normal.

¿Cómo estáis trabajando con el equipo? ¿Tomáis algún tipo de precaución?

Nosotros estamos entrenando con normalidad. Si que es verdad que cualquier persona que se encuentra mal se queda en casa, porque se están tomando las cosas muy en serio para que no haya ningún contagio en el equipo. La precaución es el protocolo que nos ha pasado el club: mantener una buena higiene, lavarnos las manos constantemente, por ejemplo utilizamos antisépticos en cuanto llegamos al campo, y evitar zonas con mucha gente.

Fran Balaguer, pendiente de uno de sus jugadores durante un entrenamiento con el Dinamo Brest

¿Qué impresiones hay en el vestuario sobre seguir jugando a pesar de ir en otra dirección distinta al resto del fútbol europeo?

Yo no he oído que nadie prefiera parar, creo que todos estamos encantados de poder seguir jugando y además pienso que, para los jugadores, sobre todo los jóvenes, puede ser bueno ya que tienen la oportunidad ser más vistos, ahora que solo nosotros estamos en activo. Eso sí, siempre que no sea peligroso para la salud de nadie.

¿Cómo es ir al estadio y jugar estos partidos con la sensación de que el virus puede estar presente en cualquiera de las personas que están en el público o de los jugadores y cuerpo técnico?

Bueno no pensamos en eso. Cuando vamos al estadio vamos a jugar el partido y ganar. Evidentemente eso siempre está ahí e intentas evitar mucho mas el contacto con gente externa a tu entorno, pero lo dicho, cuándo vamos al estadio lo hacemos con la ilusión y las ganas de hacer disfrutar a la gente y sacar el partido adelante.

¿Crees que la situación puede cambiar pronto y se pare la liga allí también?

Sí, claro. Nosotros somos conscientes de que esto puede parar en cualquier momento y cada semana e incluso cada día estamos pendientes de si esto ocurre. Pero mientras tanto seguiremos trabajando y preparando los partidos para llegar lo mejor posible a ellos.

Llegaste a principios de año, ¿cómo está siendo esta experiencia?

De momento la experiencia esta siendo positiva, aunque si que es verdad que un poco extraña con todo lo que esta pasando en España y teniendo que vivirlo desde aquí. Aún así, tengo que considerarme un afortunado por continuar pudiendo hacer aquello que me gusta.

Fran Balaguer, durante un entrenamiento del Dinamo Brest

¿Estás cómodo en Bielorrusia? ¿Esperas hacer carrera allí?

Es pronto para poder responder la segunda pregunta. De momento la gente me esta tratando muy bien y yo me siento muy a gusto y valorado en el club.

¿Te has planteado según iba creciendo la pandemia volver a España?

La verdad es que eso siempre está en la cabeza de uno, sobre todo cuando tienes a tu familia y amigos allá en esta situación. Pero, gracias a las nuevas tecnologías, puedo estar en contacto con ellos y esto me ayuda a estar mas tranquilo viendo que todos ellos de momento se encuentran bien.

¿A nivel deportivo te gustaría regresar?

Por supuesto. El fútbol español y la liga española es la mejor del mundo y todos quieren entrenar allí. Pero de momento me centro en este bonito reto, ya que, aunque sé que es difícil, el objetivo del club es estar en la próxima Champions League y eso también me motiva mucho.

¿Cómo crees que nos va a cambiar esta pandemia?

Espero que esto nos haga reflexionar y valorar aquellas cosas que antes teníamos todos los días y no le dábamos importancia, ir a tomar un café con los amigos, la familia que debido al trabajo la teníamos un poco abandonada; y sobre todo mejorar las condiciones aquellas cosas que han sido recortadas en los últimos años, como la sanidad que ahora nos damos cuenta que estos profesionales no han sido tratados como de verdad se merecen.

Por último, me gustaría dar mucho ánimo y sobre todo muchas gracias a toda esa gente que está en primera línea enfermeros, policías, agricultores y todos los sectores que están expuestos y lo están dando todo por los nuestros.

